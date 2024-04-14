بشرى سارة للموظفين عدد أيام إجازة شم النسيم 2024 كل عام وأنتم بخير

عدد أيام إجازة شم النسيم من المتوقع أن يحتفل بعيد شم النسيم في مصر في يوم الاثنين الموافق 29 أبريل، بالنسبة لعيد القيامة المجيد، فإنه يختلف تاريخه حسب التقويم الكنسي، ولكن عادة ما يكون في نفس الفترة، وبعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في يونيو، سيحصل القطاع العام والخاص على عدد من الإجازات الرسمية خلال العام، منها عيد الأضحى المبارك، والعيد الوطني المصري في 23 يوليو، والسادس من أكتوبر بمناسبة ذكرى الحرب، والمولد النبوي الشريف، وعيد العمال، وعيد البحر المقدس في 18 نوفمبر، وأخيرًا عيد الكريسماس في 25 ديسمبر.

عدد أيام إجازة شم النسيم

مع وصول إجازة شم النسيم لعام 2024، ينتظر الموظفون في القطاعين العام والخاص بفارغ الصبر الفترة المقبلة بعد إجازة عيد الفطر المبارك التي استمرت لمدة 3 أسابيع، ومن المقرر أن تكون إجازة شم النسيم لعام 2024 تبلغ أقل من 3 أيام، حيث من المتوقع أن تنتهي إجازة عيد الفطر يوم الأحد المقبل، وهي إجازة مدفوعة الأجر.

وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد إجازة شم النسيم لعام 2024 سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، وهو اليوم التالي لاحتفال الأقباط بعيد القيامة، ويأتي هذا بعد قرار مجلس الوزراء بترحيل إجازة عيد العمال من الأربعاء أول شهر مايو إلى الخميس 2 مايو، مما أدى إلى زيادة عدد الأيام المتاحة لإجازة شم النسيم.

يعتبر عيد شم النسيم إجازة رسمية في مصر، حيث يعود تاريخ احتفالات الربيع وشم النسيم إلى آلاف السنين، حيث كان المصريون القدماء يحتفلون بهذه المناسبة استعدادًا لموسم الحصاد واعتدال الجو في ذلك الوقت.

بالإضافة إلى إجازة شم النسيم، ينتظر الموظفون في القطاعين العام والخاص العديد من الإجازات الرسمية خلال عام 2024، مثل إجازة عيد تحرير سيناء في 25 أبريل وإجازة ثورة 30 يونيو، وغيرها من الإجازات المهمة التي تُعلن عنها الحكومة بشكل رسمي في موعدها المحدد.