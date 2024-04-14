اقتصاد
“كرسي في الكلوب“ اسعار الذهب اليوم في العراق.. الأصفر هيجننا معاه
اسعار الذهب اليوم في العراق، حيث يبحث عنها الكثير من الأشخاص سواء كانوا شباب مقبل على الزواج أو نساء يفضلن ارتداء الذهب، وكذلك المستثمرين الذين يقومون باستثمار اموالهم في الذهب والسبائك، وسوف نعرض لكم من خلال موقع البديل أسعار الذهب اليوم، حيث إنه من الأشياء التي تشهد تغييرا مستمرا في الأسعارة تارة بالهبوط وتارة بالصعود، ويرغب كل من يريد البيع او الشراء في معرفة سعر جرام الذهب لحظة بلحظة في العراق، ولمزيد من التفاصيل تابعونا في هذا المقال.
اسعار الذهب اليوم في العراق
شهد الذهب اليوم في العراق الأحد الموافق 14 من شهر أبريل لعام 2024م استقرارا ملحوظا في الأسعار، حيث سجل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 حوالي 102.647 الف دينار عراقي، وهو ما يساوي نحو 76.99 دولار امريكي.
سعر الذهب اليوم الأحد في العراق
اسعار الذهب اليوم في العراق الأحد 14 أبريل 2024م، جاءت على النحو التالي:
- الذهب عيار 24 سجل حوالي 102.647 الف دينار عراق، اي ما يعادل 76.99 دولار أمريكي.
- الذهب عيار 22 سجل حوالي 94.094 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 70.58 دولار أمريكي.
- أما الذهب عيار 21 فقد سجل 89.818 الف دينار عراقي، اي ما يعادل 67.37 دولار أمريكي.
- الذهب عيار 18 سجل 76.987 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل 57.75 دولار أمريكي.
- الذهب عيار 14 سجل 59.878 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل 44.91 دولار امريكي.
- أما الذهب عيار 12 فقد سجل 51.324 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 38.50 دزلار أمريكي.
- وقد سجلت اوقية الذهب اليوم نحو 3.192.326 دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 2.394 دولار أمريكي.
- أما الجنيه الذهب فقد سجل اليوم 718.547 دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 538.96 دولار أمريكي.
- وقد بلغ سعر كيلو الذهب في العراق اليوم نحو 102.647.133 دينار عراقي، أي ما يعادل 76.992 دولار أمريكي.