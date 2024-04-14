موعد إجازة شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية المتبقية

مع اقتراب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2024، يتزايد اهتمام المواطنين المصريين بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام، وذلك للتخطيط لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء، أو للسفر والاستجمام. ولهذا، نقدم لكم في هذا المقال دليلاً شاملاً للإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024، مع توضيح مواعيدها وأسبابها.

أول إجازة بعد عيد الفطر

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، يحصل المواطنون على إجازة عيد تحرير سيناء، والتي توافق يوم الخميس 25 أبريل 2024. وتأتي بعدها إجازة عيد العمال، والتي توافق يوم الأربعاء 1 مايو 2024، ومن المتوقع أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس لتوفير إجازة متتالية للمواطنين.

إجازة شم النسيم

يحتفل المصريون هذا العام بشم النسيم خلال شهر مايو، حيث حددت أجندة مجلس الوزراء للعطلات الرسمية أن موعد إجازة شم النسيم سيوافق يوم الإثنين 6 مايو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك

بعد انتهاء إجازة شم النسيم، يحتفل المسلمون في مصر وجميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ، والذي يستمر لمدة أربعة أيام وفقاً للمواعيد التالية:

الأحد 16 يونيو 2024: وقفة عيد الأضحى.

الاثنين 17 يونيو 2024: أول أيام عيد الأضحى.

الثلاثاء 18 يونيو 2024: ثاني أيام عيد الأضحى.

الأربعاء 19 يونيو 2024: ثالث أيام عيد الأضحى.

الخميس 20 يونيو 2024: رابع أيام عيد الأضحى.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يحصل المواطنون على إجازة يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 بمناسبة ثورة 30 يونيو. وفيما يلي قائمة الإجازات الرسمية المتبقية بعد ذلك: