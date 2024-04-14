“لعشاق الهندي”.. تردد قناة زي ألوان Zee Alwan على القمر الصناعي النايل سات

تعد قناة زي ألوان على النايل سات وجهة مفضلة للعديد من المشاهدين في الوقت الحالي، يعود السبب وراء هذه الشعبية الكبيرة إلى اهتمام القناة البالغ بالمحتوى الهندي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات الهندية المميزة التي تتميز بتنوع قصصها وجاذبيتها للجمهور، ومن خلال توفير المسلسلات المدبلجة، وبفضل هذا التنوع والجودة العالية للمحتوى، تعتبر قناة زي ألوان واحدة من أبرز القنوات على النايل سات في الوقت الحالي.

تردد قناة زي ألوان

تردد قناة زي ألوان يختلف حسب القمر الصناعي الذي تبث عليه، حيث يمكنك الحصول على القناة من خلال القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات. إليك الترددات للحصول على قناة زي ألوان:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصويب الأخطاء: 5/6

تردد قناة زي ألوان على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12111

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

قناة زي ألوان

أُطلقت قناة زي ألوان لأول مرة على النايل سات في عام 2012، وهي قناة متخصصة في عرض المحتوى الهندي، تتخذ القناة مقرًا لها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ومنذ إطلاقها وحتى اليوم، تحافظ على مكانتها كوجهة رائدة لعشاق الدراما الهندية، كما تتميز قناة زي ألوان بالتفوق والتقدم المستمر، حيث تهتم بعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات الهندية، وتسعى دائمًا لاختيار الأعمال التي تكون جديدة ومميزة وغالبًا ما تكون حصرية للقناة، تتميز مسلسلات زي ألوان بقصصها المشوقة والمثيرة، وتنوعها في النوع والمضمون، مما يجذب جمهورًا واسعًا من المشاهدين.

مسلسلات زي ألوان

تقدم قناة زي ألوان باقة متنوعة من المسلسلات الهندية والعربية الحديثة التي تجذب جمهورًا واسعًا منذ بداية بثها على الفضائيات، حيث تتميز هذه المسلسلات بمشاركة كبار نجوم هوليود: