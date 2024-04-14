بأسهل طريقه اعملي الفطير المشلتت الفلاحى المصرى في المقلاه

الفطير المشلتت الأكلة الفلاحي التي يعشقها الكثيرين وهي عبارة عن رقائق العجين الرقيقة والزبدة الذائبة، وهو يتربع على عرش المخبوزات العربية، ويختلف اسمه وطريقة تحضيره، في كافة البلاد العربية لكنه يبقى محتفظاً بجاذبيته التي لا تقاوم فما سر عمل الفطير المشلتت الذي يجمع بين البساطة والرقي، والذي يرضي جميع الأذواق، سوف نوضح لهم من خلال هذا المقال طريقة تحضير الفطير المشلتت.

مقادير عمل الفطير المشلتت

هذه الكمية تكفي لصنع 4-5 فطائر كبيرة ويمكن مضاعفة الكمية حسب الحاجة.

دقيق: كوباية وربع

ماء: كوباية وربع

ملح: ربع ملعقة صغيرة

زبدة: كوباية (طريّة)

طريقة تحضير الفطير المشلتت

في وعاء، نخلط الدقيق والملح. نضيف الماء تدريجيًا ونعجن حتى تصبح العجينة ناعمة ومتماسكة. نغطّي العجينة ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق. نقسم العجينة إلى 4-5 كرات متساوية. على سطح مرشّش بالدقيق، نفرد كل كرة من العجين بالنشابة حتى تصبح رقيقة جدًا (حوالي 2 ملم). نذوب الزبدة ونفردها على كل رقاقة عجينة. نبدأ بلف العجينة من أحد الأطراف، ونستمرّ في اللفّ حتى تصبح على شكل لفائف. نضغط على اللفائف قليلاً ونلفّها بشكل حلزوني. نضع الحلزونات في صينية مدهونة بالزيت، مع ترك مسافة بين كلّ قطعة. نسخن مقلاة على نار متوسطة. نضع الفطائر في المقلاة ونغطّيها. نخبز الفطائر لمدة 5-7 دقائق على كلّ وجه، حتى تصبح ذهبية اللون. نرفع الفطائر من المقلاة ونقدمها ساخنة.

نصائح لنجاح الفطير المشلتت