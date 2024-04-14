بعد العيد موعد عودة البنوك والمصالح الحكومية 2024 إجازة سعيدة

في هذه الأيام ينتظر العديد من العملاء في القطاع المصرفي والراغبين في زيارة المصارف والمؤسسات الحكومية معرفة موعد عودة البنوك والمصالح الحكومية بعد إجازة عيد الفطر لعام 2024، حيث تم بدء إجازة عيد الفطر للبنوك والمصالح الحكومية اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وذلك بناءً على إعلان مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة.

موعد عودة البنوك والمصالح الحكومية

وفقًا للقرارات الصادرة من الحكومة المصرية والبنك المركزي، من المتوقع أن تعود البنوك في مصر للعمل بدءًا من صباح يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك يأتي ذلك ضمن جدول العمل الطبيعي للبنوك والمؤسسات المالية في مصر، حيث تعمل البنوك طوال أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت.

سيتم استئناف العمل في البنوك من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً، مع فتح الأبواب لاستقبال المواطنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، يجدر بالعملاء والمستفيدين متابعة الإعلانات الرسمية للبنوك للتأكد من التفاصيل الدقيقة حول مواعيد العمل بعد إجازة عيد الفطر.

وستكون البنوك جاهزة لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات البنكية والمصرفية بكل فعالية ابتداءً من صباح يوم الاثنين 15 أبريل 2024، بعد أيام عيد الفطر المبارك، هذا وفقًا لقرار القوى العاملة في مصر وبمواعيد العمل المُعتادة للبنوك المصرية قبل شهر رمضان.

بموجب هذا القرار، يمكن للمواطنين والعملاء الاستفادة من الخدمات البنكية والمصرفية في الفترات المحددة، مع الإشارة إلى أن أيام الجمعة والسبت ستظل إجازة أسبوعية كما هو معمول به، بهذا الترتيب، ستكون البنوك في مصر جاهزة لتقديم الخدمات المصرفية والمالية للجمهور بشكل كامل وفعّال، مساهمة في دعم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين في هذه الفترة الهامة.