وداعًا شيرين سيف النصر والطبيب يكشف سبب الوفاة

وداعًا شيرين سيف النصر تبرز كواحدة من نجمات مصر المتألقات بموهبتها الفنية الرائعة، وتشتهر شيرين بتنوع أدوارها في عالم السينما والتلفزيون والمسرح، حيث قدّمت أداءً متميزًا في عدة أعمال، بما في ذلك تعاونها مع الفنانين الكبار مثل “أحمد زكي” و”عادل إمام”، ومن بين أعمالها الشهيرة تجد فيلم “سواق الهانم” الذي عرض عام 1994، وفيلم “النوم في العسل” الذي عُرض عام 1996، وأيضًا فيلم “أمير الظلام” الذي صدر عام 2002، وتعتبر هذه الأعمال من أبرز ما قدمته شيرين، وقد نالت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.

وداعًا شيرين سيف النصر

في وقت متأخر من الساعات الماضية أعلن شريف سيف النصر، شقيق الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، عن فاجعة مفجعة للوسط الفني والجمهور على حد سواء، حيث توفيت الفنانة الجميلة شيرين سيف النصر عن عمر يناهز 56 عامًا.

أفادت المعلومات المتاحة من خلال منشوره على فيسبوك، أن الجنازة والدفن أقيما في مقابر العائلة وسط هدوء تام، وفقًا لوصية الفقيدة. شريف سيف النصر عبر عن حزنه وفاجعته برحيل أخته الصغرى غير الشقيقة بكلمات مؤثرة ودعاء لها بالرحمة والمغفرة.

فيما تحدث الطبيب المعالج عن سبب الوفاة، حيث أكد أنه ناتج عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وقد تم تشييع جثمانها بعد صلاة العصر بمقبرة العائلة، رحم الله الفنانة شيرين سيف النصر وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.