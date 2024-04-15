لولو اتخطفت ياولاد الحقوها.. تردد قناة وناسة كيدز 2024 على النايل سات وعرب سات بجودة ممتازة.. دلع العيال ونزلها!!

نجح تردد قناة وناسة لعام 2024 في التغلب على ترددات القنوات الأخرى الموجهة للأطفال، واستطاع أن يحتل مكانة رائدة في معدلات البحث مؤخراً، ويأتي هذا النجاح بعد أن اتخذ القائمون على القناة خطوات لتحديث ترددها بهدف ضمان جودة عالية للصوت والصورة، سعيا للوصول إلى كل الأطفال في البلدان العربية، تعد قناة وناسة الفضائية من أبرز قنوات الأطفال، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والتحفيزية، بالإضافة إلى الأغاني والألعاب الممتعة التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتوفير أوقات مليئة بالتعلم والمرح والترفيه، وتعرف هذه القناة بكونها من القنوات المفتوحة التي يمكن استقبال إشارتها بدون الحاجة لدفع أية تكاليف اشتراك، مما يتيح الاستمتاع بالمحتوى الذي تقدمه لإسعاد الأطفال.

تردد قناة وناسة 2024

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويمكن استقبالها أيضًا عبر :

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

شخصيات قناة وناسة

تحتوي قناة وناسة كيدز على عدة شخصيات ساحرة كان لها التأثير البالغ في عقول ومشاعر الأطفال، من بين هذه الشخصيات شخصية لولو، وهي البطلة المركزية التي تدور حولها الحكايات بهدف تعزيز السلوك الحميد والخصال المثلى التي يفترض أن يكتسبها الصغار، والتي استطاعت كسب محبة الأطفال الذين باتوا يحرصون على عدم فقدانها، وأيضا يظهر ميدو، الشقيق الأصغر المستبد، الذي يرتكب تصرفات خاطئة ثم يسعى لتقويمها من خلال أغنية مختصرة تأسر انتباه الصغار ليدركوا زلته ويتمكنوا من تصحيحها بكل سهولة، ولا يمكننا تجاهل الشخصيات الأخرى مثل الضابط واللص وقوى الأمن وشيكا اللصة وأشخاص آخرين.