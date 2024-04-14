موعد مباراة الهلال والأهلي السعودي في الجولة 28 من دوري روشن 2024

ينتظر الملايين من مشجعي فريقي الأهلي السعودي والهلال السعودي المباراة القوية بين الفريقي في الجولة الـ28 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يسعى الهلال بكل جهده للحصول على لقب الدوري لهذا الموسم، لنتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال والأهلي السعودي بالتفصيل وغيرها من المعلومات حول هذه المباراة المرتقبة.

موعد مباراة الهلال والأهلي السعودي 2024

يسعى فريقي الأهلي السعودي والهلال بشكل كبير للفوز بهذه المباراة القوية، حيث يسعى الهلال بالفوز للحفاظ على الصدارة، أما الأهلي السعودي فيحاول بكل قوته بكسر لسلسلة انتصارات فريق الهلال والحفاظ على مركزه، أما بالنسبة إلى موعد مباراة الهلال والأهلي السعودي فإن المباراة ستقام يوم الجمعة المقبلة الموافق 19 ابريل الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة، ستبدأ المباراة في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة.

🚨 توضيح من رابطة الدوري السعودي للمحترفين بخصوص ما تم تداوله حول طلب نادي الهلال تأجيل مباراته مع الأهلي في #دوري_روشن_السعودي:#yallaRSL pic.twitter.com/w8XBgRIyBo — دوري روشن السعودي (@SPL) April 13, 2024

السبب من عدم تأجيل موعد المباراة

نشر الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وفي البرامج الرياضية المختلفة خلال الساعات الماضية بشأن موعد المباراة وتأجيلها، فقد أصدرت رابطة دوري روشن للمحترفين بيان رسمي توضح إنها لا يمكنها تأجيل موعد مباراة الأهلي السعودي والهلال السعودي، وأكدت أن التأجيل سيسبب في ضغط في المباريات على نادي الهلال وخاصة في حال تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ترتيب الفريقين في دوري روشن

يحتل فريق الهلال السعودي المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن 2024 برصيد 77 نقطة بعد أن خاض 27 مباراة حتى الآن، أما فريق الأهلي السعودي فيحتل المركز الثالث برصيد 52 نقطة بعد أن خاص 27 مباراة حتى الآن.