يدوب تشتري لبس الصيف.. رسميا موعد قدوم فصل الصيف على مصر 2024..!!

ينتظر الكثيرون معرفة موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024، خاصة مع اقتراب موسم الربيع وانتهاء فترة التوقيت الشتوي لستة أشهر، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الوزراء قراراً في شهر أكتوبر الماضي بالعودة للتوقيت الشتوي وتأخير الساعة ستين دقيقة تابعونا لمزيد من الأخبار عبر موقعنا البديل.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

بناءً على القوانين التي تم تحديثها مؤخراً بخصوص تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، فإن التوقيت الرسمي في دولة مصر يصبح أكثر بمقدار ساعة واحدة (60 دقيقة) من التوقيت المعمول به عادة، ويسري ذلك من بداية اليوم الأخير من الأسبوع (الجمعة) لشهر أبريل، ويستمر حتى اللحظات الأخيرة من يوم الخميس في الأسبوع الأخير لشهر أكتوبر من كل سنة، ومن المنتظر أن يجرى ضبط الساعات لتتماشى مع الوقت الصيفي.

وذلك استنادًا إلى توجيهات السلطات عند حلول منتصف الليل من يوم الجمعة الواقع في السادس والعشرين من شهر أبريل لعام 2024، إذ سيتم دفع عقارب الساعة للأمام ستين دقيقة، وقامت الحكومة باعتماد التوقيت الصيفي في شهر أبريل من العام الفائت، كخطوة نحو خفض الاستهلاك في مجالات الطاقة المتنوعة كالكهرباء والوقود من بنزين وديزل وغاز طبيعي، وعادت البلاد لتطبيق هذا التوقيت بعد توقف دام سبع سنوات، وجرى تنفيذ التغير في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، بناءً على تقديم الساعات ستين دقيقة للأمام، طبقاً لما نصت عليه توجيهات مجلس الوزراء.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

صادق مجلس الوزراء في مصر يوم الأول من مارس لعام 2023، على اقتراح قانون يقضي بإعادة تفعيل نظام التوقيت الصيفي، ويأتي هذا الاقتراح في سبيل العمل على خفض استهلاك الطاقة، واستجابة للتحديات والتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة.