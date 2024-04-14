الحقو يولاد لولو اتخطفت.. تردد قناة وناسه للاطفال الجديد 2024 بجودة ممتازة.. نزلها وابسط عيالك

تعد قناة وناسة كيدز إحدى القنوات الفضائية المعروفة التي تقدم برامجها الموجهة خصيصًا للصغار، وتحظى هذه القناة بشعبية واسعة وتتمتع بمتابعة كبيرة من قبل الأسر في مصر والعالم العربي، حيث تقوم بعرض البرامج التعليمية والترفيهية، بالإضافة إلى الموسيقى والأغاني، طوال اليوم دون انقطاع، وتتميز بجودة عرض ممتازة، فضلًا عن كونها قناة مفتوحة تبث محتواها دون الحاجة للاشتراك المادي، حيث يتوفر تردد جديد لقناة وناسة كيدز متاح عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تحرص قناة وناسة على توفير محتوى تعليمي وبناء يتسم بالمرح والتسلية للصغار من جميع الأعمار، وتعتبر من أبرز القنوات المعنية بالأطفال التي يسعى العديد من الأشخاص للحصول على ترددها في مختلف أوقات اليوم، لإضافتها إلى جهازك، اطلع على المعلومات التي نقدمها لك التالية:

القمر الاصطناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: اس دي.

تتوفر قناة وناسة لعام 2024 على البث الفضائي للقمر عرب سات على النحو التالي:

القمر الصناعي عرب سات يبث بتردد 11270.

معامل تصحيح الخطأ الذي يصل إلى ¾.

معدل ترميز يساوي 27500.

بث القناة بجودة الصورة القياسية (SD).

خطوات لتحميل التردد الجديد لقناة وناسة لعام 2024

لتحميل قناة وناسة أطفال على جهاز الاستقبال لديك، يرجى إتباع الإرشادات الآتية: