كل الأسماء هنا.. تعرف على أسماء الرعاية الإجتماعيه الوجبة الاخيرة 2024بالعراق عبر منصة مظلتي

البحث عن الأسماء الذين تم تضمينها ضمن برنامج الرعاية الإجتماعية لعام 2024 الدفعة السابعة من خلال الموقع الإلكتروني مظلتي، إذ نلاحظ في جميع الأقاليم العراقية حالة من الإنتظار المحموم بين السكان، والآن تقوم الوزارة بمراجعة وفحص كافة الطلبات التي تم تقديمها، استعدادًا لمنح الإعانات المالية ضمن برنامج الرعاية الإجتماعيه بعد التأكد تمامًا من استيفاء المتقدمين للمعايير المطلوبة من قبل وزارة العمل والشؤون الإجتماعيه.

أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة السابعة

تقوم وزارة العمل بتحضير قوائم الأشخاص المستحقين للرعاية الإجتماعيه 2024 الوجبة السابعة، ليتم الإعلان عنهم رسميًا عبر منصة مظلتي الخاصة بوزارة العمل في العراق، ويمكن الإطلاع على قوائم الأشخاص المشمولين من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي من هنا

تحديد خيار خدمة “الرعاية الإجتماعية”.

اختر الخيار “تحديد أسماء المستفيدين من دعم الوجبة الأخيرة”.

إدراج رقم الوجبة والدفعة.

تحديد الإقامة في المحافظة والإنتماء لها.

إدخال رقم البطاقة الشخصية.

الضغط على زر “استعلام”.

يظهر على الشاشة أسماء المستلمين للوجبة الأخيرة، يمكنك تنزيلها عن طريق النقر على زر “تنزيل قائمة المستلمين”.

تظهر هذه الأسماء على النظام بعد أن تم الإعلان عنها رسميًا من قبل الوزارة.

شروط أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024

حددت الوزارة أسماء الأشخاص المشمولين في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024 والذين لديهم الحق في الحصول على الدعم المالي المقدم، وتشمل هذه الفئات الأشخاص التالية: