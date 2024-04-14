لولو ضاعت تاني.. تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية بجودة HD

يبحث المواطنون الآن عن تردد قناة وناسة بيبي 2024 على جميع الأقمار الصناعية، لأنها من القنوات العربية المهمة التي تعرض الأغاني الخاصة بالأطفال باللغة العربية، وأشارت إدارة القناة إلى توفر جميع بيانات التردد على صفحاتها الرسمية على المواقع الإلكترونية، ليتمكن المواطنون من متابعتها.

تردد قناة وناسة بيبي 2024

قناة وناسة تعرض العديد من الأغاني الموجهة للأطفال، وتتميز بوجود شخصية لولو كشخصية رئيسية في البرامج، مثل أغنية “شو صار عند الدكتور يا لولو” وأغنية “لولو صارت شرطية” و”دا دا ميدو”، بالإضافة إلى العديد من الأغاني الأخرى، ويمكن الإستقبال لتردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال المعلومات التالية:

التردد: 11430

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD

خطوات ضبط تردد قناه وناسه 2024 على التلفاز

يمكن ضبط تردد قناة وناسة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى جهاز الإستقبال باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

النقر فوق زر الإعدادات يجعل القمر الصناعي محددًا على النايل سات.

انتقي التثبيت اليدوي.

ضيف التردد الجديد ومعامل التشفير وغيرها من التفاصيل الأخرى الخاصة بالقناة.

انقر على أيقونة موافق.

انقر على زر الحفظ، ومن ثم سيتم تنزيل القناة على جهاز الريسيفر الخاص بك، وستتمكن من مشاهدة كل البرامج المعروضة على شاشة القناة.

الموسيقى المُذاعة على قناة وناسة للأطفال؟

تهتم قناة وناسة بكل الأطفال في المملكة العربية السعودية، وتعرض أجمل الأغاني التي تثير حب الأطفال وانشغالهم بها، دون أن تسبب أي إزعاج لأولياء أمورهم بتاتًا وأغاني القناة تكون على النحو التالي: