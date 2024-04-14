سجل دلوقتي.. رابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 والشروط اللازمة للمنحة

نزودكم بخطوات التسجيل في موقع برنامج منح البطالة في الجزائر، قررت الحكومة الجزائرية إطلاق هذا البرنامج لتخفيف العبء عن الشباب وتقديم الدعم لهم في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، ويتم صرف المنحة للشباب الذين يستوفون مجموعة من الشروط التي تم الإعلان عنها.

التسجيل في موقع منحة البطالة في الجزائر minha anem dz

فتحت الحكومة الجزائرية باب التسجيل في منحة البطالة للمواطنين، وهي منحة مالية يستقبلها المتقدم شهريًا لدعمه، ويمكن للأفراد التقديم عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من هنا .

يرجى إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة لتسجيل الدخول.

أدخل رقم البطاقة التعريفية.

يرجى ملء الحقول المطلوبة بشكل صحيح والتي تشمل: الإسم، الجنس، تاريخ الميلاد، رقم الحساب البنكي، ومصدر الدخل.

الضغط في النهاية على زر التسجيل.

سيتم فحص الطلب ومراجعته من قبل الجهات المختصة وسيتم اخطارك بالنتيجة.

شروط الحصول على منحة البطالة في الجزائر

للحصول على إعانة البطالة في الجزائر، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

يجب أن يكون لدى المتقدم الجنسية الجزائرية.

يجب أن يكون سن المتقدم ما بين 19 و40 سنة.

يتوجب على المتقدم أن لا يمتلك أملاك عقارية ذات قيمة مرتفعة.

يجب تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.

يجب عدم وجود أي وظيفة لدى المتقدم سواء في القطاعين العام والخاص، أو مصدر دخل.

يجب أن يكون المتقدم مُسجلًا في الوكالة الوطنية للتشغيل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في منحة البطالة في الجزائر

أوضحت وكالة التشغيل في الجزائر قائمة بالمستندات والأوراق الضرورية لتقديم طلب الحصول على دعم البطالة في البلاد، وتتضمن ما يلي: