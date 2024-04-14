هتبقا امك دعيالك لو انت منهم.. الحكومة تحدد فئات يحق لها ركوب القطار ببلاش.. هيا دي الاخبار اللي تسعد!!

أعلنت الهيئة العامة للسكك الحديدية المصرية عن إطلاق مبادرات جديدة تتيح لبعض الفئات ركوب القطارات مجاناً، بينما تحظى الفئات الأخرى بتخفيضات تصل إلى 70%، يهدف هذا المشروع إلى توفير فرصة لمزيد من الناس للاستفادة من خدمات السكك الحديدية، خاصة تلك الفئات التي قد لا تكون قادرة على تحمل تكاليف السفر في بعض الأحيان.

فئات لها حق ركوب القطارات مجانا وأخرى تحصل على تخفيضات 70 %

بناءً على المبادرات الجديدة، ستحصل بعض الفئات على تخفيضات تصل إلى 70٪، بينما ستتمتع الفئات الأخرى بحق ركوب القطارات مجانًا، تشمل هذه الفئات:

الموظفين في القطاع العام.

الطلاب.

الأطفال من سن ٤ إلى ١٠ سنوات.

المتقاعدين.

مرضى السرطان.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

المكفوفين.

أكدت الهيئة أيضاً على تشمل اشتراكات العاملين في القطاع العام تخفيضات تصل إلى نسبة 70% من رسوم قطارات “تحيا مصر” على جميع الرحلات بين المنزل ومكان العمل.

فئات لها حق ركوب القطارات مجانا وأخرى تحصل على تخفيضات 50%