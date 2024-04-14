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هتبقا امك دعيالك لو انت منهم.. الحكومة تحدد فئات يحق لها ركوب القطار ببلاش.. هيا دي الاخبار اللي تسعد!!
أعلنت الهيئة العامة للسكك الحديدية المصرية عن إطلاق مبادرات جديدة تتيح لبعض الفئات ركوب القطارات مجاناً، بينما تحظى الفئات الأخرى بتخفيضات تصل إلى 70%، يهدف هذا المشروع إلى توفير فرصة لمزيد من الناس للاستفادة من خدمات السكك الحديدية، خاصة تلك الفئات التي قد لا تكون قادرة على تحمل تكاليف السفر في بعض الأحيان.
فئات لها حق ركوب القطارات مجانا وأخرى تحصل على تخفيضات 70%
بناءً على المبادرات الجديدة، ستحصل بعض الفئات على تخفيضات تصل إلى 70٪، بينما ستتمتع الفئات الأخرى بحق ركوب القطارات مجانًا، تشمل هذه الفئات:
- الموظفين في القطاع العام.
- الطلاب.
- الأطفال من سن ٤ إلى ١٠ سنوات.
- المتقاعدين.
- مرضى السرطان.
- الأشخاص ذوي الإعاقة.
- المكفوفين.
- أكدت الهيئة أيضاً على تشمل اشتراكات العاملين في القطاع العام تخفيضات تصل إلى نسبة 70% من رسوم قطارات “تحيا مصر” على جميع الرحلات بين المنزل ومكان العمل.
فئات لها حق ركوب القطارات مجانا وأخرى تحصل على تخفيضات 50%
- تخفيضات بنسبة 50٪ على تكاليف تذاكر القطار المكيفة والعادية، تنطبق على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات.
- يتم منح تذاكر بتخفيض 50% لذوي الهمم ومرافقهم، إن تواجدوا، على جميع قطارات الركاب التابعة للهيئة، بما في ذلك قطارات النوم، من خلال إظهار بطاقة الهوية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي أو الوحدات الإدارية المرتبطة بها.
- بعد تقديم طلب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على تخفيض يصل إلى 50%. يتم ختم الطلب بختم شعار الجمهورية وتحديد الدرجة التي يمكن للشخص السفر بها باستخدام بطاقة الرقم القومي. يطبق هذا الإجراء على الأفراد الذين تجاوزوا سن السبعين عامًا، حيث يتم منحهم تذكرة مجانية على القطارات العادية “تحيا مصر”.
- وتقوم الجهة المختصة بصرف اشتراكات مدفوعة بتخفيضات للطلبة الذين يدرسون في المدارس العادية والجامعات والمعاهد، حيث يتم دعم المبالغ المدفوعة من منزل الطالب إلى مكان الدراسة بنسبة 98% للدرجة العادية “تحيا مصر”، وبنسبة 97% لقطارات التهوية، و90% لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.