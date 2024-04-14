“مش هتشتريه من بره تاني” طريقة سهلة لتحضير بسكويت جوز الهند اللذيذ من غير تعقيد!

طريقة سهلة لتحضير بسكويت جوز الهند اللذيذ في المنزل من غير تعقيد، حيث من المعروف أن عيد الفطر يشتهر بتناول الكحك والبسكويت، وهي تعتبر عادة شائعة في مصر منذ سنوات طويلة كما يحاول العديد أيضًا أن يضع لمسات واختراعات في البسكويت، ومن هذه الاختراعات حشوة بالملبن وبالعجوة، كما يوجد بسكويت جوز الهند وسوف نوضح في هذا المقال طريقة عمل بسكويت جوز الهند تابعونا.

مكونات طريقة عمل بسكويت جوز الهند

سوف نوضح أسهل وأسرع طريقة عمل بسكويت جوز الهند وهي تتمثل فيما يلي:

ربع ملعقة كبيرة من بيكنج باودر.

كوب صغير من سكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

إحضار اثنين بيضة.

كوب صغير من السمنة.

كوب كبير من جوز الهند.

اثنين كوب كبير من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير عمل البسكويت جوز الهند

سوف نقدم لكل من يريد إعداد عمل البسكويت جوز الهند بطريقة سهلة وبسيطة لابد من إتباع الخطوات التالية: