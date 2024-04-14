شروط القبول بالمدارس المصرية اليابانية 2024 وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة

يعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي القادم؛ ومن جانبها، أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية عن شروط وقواعد القبول لطلابها المستقبليين للعام الدراسي 2023/2024، بالإضافة إلى الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم.

شروط القبول بالمدارس المصرية اليابانية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس اليابانية، والتي تحدد عدة معايير يجب توافرها في الطلاب الراغبين في الانضمام إلى هذه المدارس، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون الطفل المتقدم لديه والدين مصريين.

أن يتناسب عمر الطفل المتقدم مع الفئة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي يرغب في الالتحاق بها.

السن للمستوى الأول من رياض الأطفال: يجب أن يكون عمر الطفل بين 4 و 5 سنوات.

السن للمستوى الثاني من رياض الأطفال: يجب أن يكون عمر الطفل بين 5 و 6 سنوات.

السن للصف الأول الابتدائي: يجب أن يكون عمر الطفل بين 6 و 7 سنوات.

السن للصف الثاني الابتدائي: يجب أن يكون عمر الطفل بين 7 و 8 سنوات.

السن للصف الثالث الابتدائي: يجب أن يكون عمر الطفل بين 8 و 9 سنوات.

يتم قبول الطلاب حسب الأماكن المتاحة في الفرع الذي يتقدمون إليه.

في حالة الرغبة في الالتحاق بمراحل متقدمة من رياض الأطفال، يتطلب ذلك التحويل من مدرسة لغات.

كيفية التقديم في المدارس المصرية اليابانية

وأشارت وحدة المدارس المصرية اليابانية إلى أن عملية التقديم لمرحلة رياض الأطفال مستوى الـ KG1 ستتم عبر الإنترنت، حيث سيتم الإعلان عن شروط التسجيل من خلال موقع الوحدة الإلكتروني، ويتضمن هذا الإعلان جميع المدارس المشاركة في العملية، والتي يبلغ عددها 51 مدرسة لهذا العام.

يذكر أن هذه المدارس موزعة على 26 محافظة مختلفة في مصر، وتقدم منهجًا مصريًا جديدًا باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة “التوكاتسو اليابانية” التي تهدف إلى تنمية شخصية الطفل وزرع روح الانتماء والولاء فيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس

تشمل الوثائق المطلوبة لتقديم طلب في رياض الأطفال في المدارس اليابانية: