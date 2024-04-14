“شو صار عند الدكتور يالولو”.. تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات 2024 بجودة عالية.. دلع عيالك بيها!!

يبحث الكثير من المصريين عن تردد قناة وناسة الفضائية الموجهة للأطفال وهي قناة مميزة يحبها الصغار، هذه القناة يمكن للصغار من مشاهدتها والانسجام مع تشكيلة متنوعة من الأغاني الممتعة التي تقدمها، تقدم قناة وناسة أغاني ممتازه للاطفال، وتشمل أيضاً أغاني تعليمية تضم مكونات تثقف الطفل العربي وتسهم في تطوير ممارساته الإيجابية، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري.

أغاني لولو

تمثل لولو أحد الشخصيات الرسومية التي نالت شهرة واسعة على قناة وناسة، تشتهر هذه الشخصية بتقديم مجموعة من الأغاني الموجهة للأطفال والتي استطاعت أن تلقى إعجاباً كبيراً من الجمهور الصغير، كما تعد لولو إحدى أبرز الوجوه في الباقة الغنائية التي تبثها القناة، وذلك من خلال استعراضها لهذه الشخصية:

أغنية لولو الشطورة.

أغنية لولو صارت شرطية.

أغنية لولو عايزة ماما.

أغنية شو بيقولوا الحيوانات يا لولو.

أغنية الروضة لولو.

أغنية شو صار عند الدكتور يا لولو.

أغنية ماذا تشتري لولو في المول.

أغنية لولو ليكا أختي الغيورة.

أغنية لولو بس شوي.

أغنية شو هالحاسة يا لولو.

أغنية لولو وميدو وماما وبابا.

أغنية لا تفتح الباب يا لولو.

أغنية لولو بورطة.

تردد قناة وناسة على النايل سات

توفر قناة وناسة، الموجهة للأطفال، تشكيلة ممتعة ومتنوعة من الأناشيد الترفيهية التي تعرض على مدار اليوم، يمكنكم متابعتها عبر البث الفضائي لنايل سات بإدخال الإعدادات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

دقة الصورة: SD.

تردد قناة وناسة على العرب سات

أصبح بالإمكان تلقي بث قناة وناسة عن طريق الأقمار الصناعية التابعة لعرب سات، من خلال ضبط الإعدادات الخاصة بهذا القمر الصناعي: