“900.000 دينار زيادة فورية مصرف الرافدين” وزارة المالية العراقية توضح كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين 2024+ سلم الرواتب بعد الزيادة mof.gov.iq /

يبحث عدد كبير من الموظفين عن سلم رواتب الموظفين الجديد ووفقا لما صرحت عنه وزارة المالية بالعراق عن أنه من المقرر وجود زيادة رواتب الموظفين بنسبة تصل حتى 30٪ وتختلف نسبة الزيادة على حسب الدرجة الوظيفية لدى الموظف، يجب العلم أن الوزارة قامت بإضافة تلك الزيادة من أجل تحسين المستوى الاقتصادي لدى المواطنين، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

سلم رواتب الموظفين الجديد

أعلنت وزارة المالية بالإعلان عن سلم رواتب الموظفين الجديد والذي سوف يكون على النحو التالي:

من المقرر أن يكون الراتب الجديد لموظفي الدرجة الأولى مليون ومائة ألف دينار.

بينما راتب موظفي الدرجة الثامنة بعد الزيادة هو 819 ألف دينار.

أما موظفين الدرجة التاسعة سوف يكون الراتب الجديد الخاص بهم هو 727.500 دينار.

بينما العاملين في الدرجة العاشرة سوف يكون الراتب الخاص بهم بعد الزيادة هو 650 ألف دينار.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

لكل من يرغب في الاستعلام عن الراتب بالزيادة الجديد يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب على الموظف زيارة الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة المالية بالعراق. قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. من القائمة الموضحة أمامك قم بالدخول على خيار الاستعلام عن رواتب الموظفين. قم بإدخال البيانات المطلوبة. بمجرد الضغط على زر استعلام سوف يظهر لك جميع المعلومات حول الراتب بالزيادة وموعد الصرف أيضا.

يجب العلم أن الزيادة التي تم وضعها تختلف من شخص لأخر وذلك لأنه يتم توزيع الزيادة على حسب خبرة الموظف والدرجة الوظيفية التي يعمل بها بالإضافة إلى المؤهل العلمي الحاصل عليه.