“بزيادة 700000 دينار mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تعديل سلم الرواتب 2024 ورابط الاستعلام عن الراتب

وزارة المالية العراقية أصدرت قرار من خلال المجلس الوزاري بزيادة وروفع رواتب الموظفين، وذلك في أطار حرص الحكومة العراقية على الشعب وتحسين مستواهم المادي وحياتهم المعيشية، ومساعدتهم على مشاق الحياة والأمور المالية، لا سيما في هذه الأيام وما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية صعبة وغلاء في الأسعار، وسوف نقدم لكم من خلال موقع البديل سلم رواتب الموظفين وخبر رفع المرتبات الذي أصدرته مجلس الوزراء في العراق، وكيفية الاستعلام عن المرتبات في السطور التالية.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

بعد القرار اذي أصدرته وزارة المالية بفع سلم رواتب الموظفين بالدولة، يستائل آلاف الموظفين والأشخاص عن هذه الزيادات وكم نسبتها، وتختلف الزيادة من وظيفة إلى أخرى وذلك طبقا لنوع ودرجة الوظيفة، وعدد السنوات التي يمتلكها الموظف من خبرة، وسوف يزيد راتب الموظف كحد أدني لمدة شهرين بنسبة 50، ثم يتدرج في الزيادة بعد ذلك حتى يصل إلى زيادة بقدر 150%، وسوف تكون الزيادات على النحو التالي:

مرتب موظف الدرجة الأولي سيزيد نحو 750 ألف، فبعد ما كان موظف الدرجة الأولى يتقاضى 510 ألف دينار عراقي فقط، سوف يصبح راتبه الآن مليون ومائة الف دينار عراقي.

أما مرتب موظف الدرجة التاسعة فبعد ما كان يتقاضى 245 ألف دينار عراقي، سوف يصبح راتبه بعد الزيادة 727.5 ألف دينار عراقي.

وموظفين الدرجة الثامنة سوف يصبح راتبهم الجديد بعد الزيادة 650 ألف دينار عراقي، بعد ما كانوا يتقاضون 170 ألف دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

للاستعلام عن الرواتب قم باتباع الخطوات التالية: