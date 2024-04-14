“استقبلها الآن“ ضبط تردد قناة الرشيد الفضائية نايل وعرب سات لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة

بالنسبة للأشخاص المهتمين بالأخبار السياسية سوف نقدم لكم قناة الرشيد الفضائية والتي تعتبر من أبرز القنوات التي تحرص على نقل الأخبار الجديدة والحصرية بدقة وبمصداقية ومن أكثر ما يميز القناة أنها لا تنحاز إلى رأي محدد وتسعى دوما نحو استخدام أحدث التقنيات وذلك من أجل نقل محتوى يتميز بدقة وجودة عالية، وذلك ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا.

قناة الرشيد الفضائية

هي قناة عراقية وتم إطلاقها لأول مرة في عام 2009 ويمكنك الآن استقبالها بكل سهولة وبشكل مجاني تماما بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 12360.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

معدل الاستقطاب: رأسي.

مميزات قناة Al Rasheed

تمتلك قناة الرشيد مجموعة من المميزات التي تجعلك تقوم بتنزيلها ومن أبرز تلك المميزات:

تحرص القناة على بث الأخبار على مدار اليوم دون توقف أو انقطاع.

تمتلك القناة صفحة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وتقوم بإذاعة محتواها من خلاله بث مباشر.

القناة مجانية تمام.

تحرص على بث محتوى بدقة وجودة عالية.

برامج قناة الرشيد

تبث قناة الرشيد مجموعة متنوعة من البرامج الإخبارية وأبرزها: