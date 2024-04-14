“من هُنــا”.. موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 والشروط التقاعد

يبحث الكثير من المواطنين المتقاعدين في دولة الجزائر عبر مواقع التواصل المختلفة ان الميعاد الخاص بتطبيق زيادة الرواتب الخاصة بهم في الجزائر 2024، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وغلاء الاسعار، وذلك بعد إعلان الحكومة الجزائرية عن نيتها في تطبيق زيادة على الرواتب الخاصة بالمتقاعدين حتى يتمكن المواطن المتقاعد من تلبية الاحتياجات الخاصة به، وذلك تقديرا للمتقاعد لما قدمه من خدمات طوال فترة عمله لدى الدولة.

موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

قامت الحكومة الجزائرية ممثلة في صندوق التعاقد القومي بالإعلان عن طريق السيد مدير الصندوق عن أن نسبة الزيادة في رواتب المتقاعدين تتراوح ما بين 2% و 5% مما يعني أن الزيادة مختلفة من فرد لأخر بحسب الراتب الذي يتقاضاه المتقاعد وعن الموعد الخاص بتلك الزيادة وتطبيقها على الرواتب الخاصة بهم تم التصريح بأن تلك ستكون من بداية شهر مايو المقبل كما وضح سيادته أن نسبة الزيادة على الرواتب سوف تكون كالاتي:

أولا: المتقاعد الذي يتقاضى راتبا بقيمة أقل من 20000 دينار جزائري ستكون نسبة الزيادة المقررة 5%.

ثانيا: المتقاعد الذي يتقاضى راتبا قيمته 20000 دينار جزائري ستكون نسبة الزيادة 4%.

ثالثا: المتقاعد الذي يبلغ الذي يتقاضى راتبا تتراوح قيمته ما بين 50 الف دينار جزائريو 80 الف دينار جزائري ستكون نسبة الزيادة المقررة 3%.

رابعا: المتقاعد الذي يتقاضى راتبا بقيمه 80 الف دينار جزائري ستكون نسبة الزيادة المقررة 2%.

كيفية الاستعلام عن راتب المتقاعدين الجزائريين 2024

قامت الحكومة الجزائرية في الإعلان عن بعض الخطوات الواجب اتباعها هل تتمكن المتقاعد من معرفة قيمة الزيادة الخاصة به نوضحها فيما يلي:

اولا: لابد من الولوج الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المتقاعد والبيانات الخاصة به والتأكد من صحتها.

ثالثا: الضغط على كلمه استعلام.

رابعا: ستظهر بطريقة تلقائية قيمة الراتب بعد الزيادة التي أقرتها الدولة.

شروط التقاعد في القانون الجزائري

حتى يتمكن المواطن الجزائري من التقاعد قام الصندوق الوطني للتقاعد بالإعلان على بعض الشروط لابد من توفرها في من يحق لهم التقاعد نوضحها في المقال التالي: