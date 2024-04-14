“سجل من هنا”.. رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024 والشروط اللازمة

في ظل سعيها الدائم للوقوف بجوار المواطن الجزائري قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن منحة البطالة في الجزائر 2024، والتي تقوم من خلالها الدولة بصرف مبالغ نقدية بشكل شهري للفئات الاكثر احتياجا و الاشد فقرا، والذين لا يوجد أي دخل شهري ثابت لهم و العاطلون على العمل، وذلك مساعدة من الدولة في توفير المتطلبات اليومية التي لابد من توافرها لدى الاسرة الجزائرية، كما قامت الدولة ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل بالإعلان عن ميعاد صرف تلك المنحة والشروط التي يجب توفرها نبين تلك الخطوات فيما يلي.

التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالإعلان عن بعض الخطوات التي لابد من اتباعها حتى يتمكن المواطن الجزائري من التسجيل في منحة البطالة 2024 وهي كالآتي:

اولا: الدخول على الموقع الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابه اسم المتقدم ورقم التعريف الوطني الخاص به.

ثالثا: الضغط على كلمة منحة البطالة.

رابعا: ملئ الاستمارة المتواجدة على الشاشة بالبيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

خامسا: الضغط على إرسال.

سادسا: بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بإرسال رسالة نصية للتأكيد على المواطن من حيث الرفض أو القبول في الحصول على المنحة.

شروط منحة البطالة في الجزائر 2024

قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن بعض الشروط التي لابد من توافرها في من يحق لهم الحصول على منحة البطالة في الجزائر 2024 نبينها فيما يلي: