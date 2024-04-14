استعد وغير ساعتك.. موعد العمل بالتوقيت الصيفي في مصر 2024 وانتهاء التوقيت الشتوي لهذا العام

موعد العمل بالتوقيت الصيفي في مصر 2024، مع اقتراب الانتهاء من التوقيت الشتوي الذي استمر بالعمل به 6 أشهر كاملين فأكثر، تم أطلاق موعد العمل بالتوقيت الصيفي، استنادا علي قرار مجلس الوزراء في شهر أكتوبر الماضي، لذا مع اقتراب موعد الصيغ الرسمي تساءل العديد من الأفراد عن موعد بدء التوقيت الصيفي.

موعد العمل بالتوقيت الصيفي في مصر 2024

كشف مجلس الوزراء عن موعد العمل بالتوقيت الصيفي والتي سيتم بدء في منتصف ليلة الجمعة من شهر ابريل الموافق 26 لعام 2024، ويتم ذلك مت خلال تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، وتستمر هذه حتي يوم 28 من شهر أكتوبر 2024.

كما صرح الدكتور أشرف تادرس أن الهدف من التوقيت الصيفي والشتوي هو استغلال عدد ساعات النهار التي تكون أطول بكثير في الصيف عن الشتاء.

أهم مزايا تطبيق التوقيت الصيفي

كما أضاف الدكتور أشرف تادرس العديد من المزايا التي يتمتع بها الأفراد عند تطبيق التوقيت الصيفي، أن تقديم الساعة صيفا بمقدار يصل الي 60 دقيقة هو ترشيد واستغلال مهم للطاقة وضوء النهتر الذي يبزغ سريعا بعد الليل التي يتسم بالقصر في الصيف كما أنه يعتبر هذا النظام من الأنظمة التي تعمل بها معظم الدول المتقدمة، بالإضافة الي انها تلتزم بتطبيق هذه الأنظمة في مواعيد التغيير الصيفي والشتوي.

علاوة علي ذلك أكدت رئيس المعهد القومي، أن التوقيت العالمي متناسب تمام مع تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، وذلك باعتبار أنها تعمل به المطارات والسكك الحديدية وبنوك الدولة… إلخ.