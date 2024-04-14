رابط منظومة مصرف ليبيا المركزي للأفراد للحصول على 4000 دولار في ليبيا أونلاين

يسعى المصرف الليبي إلى تبسيط هذه عمليات تبديل العملات الأجنبية وتوفير الدولارات وتوفيرها بأسهل الطرق الممكنة لعملائها، ومن ضمن هذه المصارف يأتي مصرف ليبيا المركزي مع منظومته الحديثة للأغراض الشخصية، في هذا السياق، سنقدم لكم خطوات حجز العملات الأجنبية من خلال هذه المنظومة بشكل مبسط وواضح لتحقيق أهدافكم المالية بكل سهولة ويسر.

شروط حجز العملات الأجنبية في مصرف ليبيا المركزي

يجب أن يكون المتقدم للحصول على خدمة حجز العملات الأجنبية مواطن ليبي ومقيم دائم في ليبيا.

مواطن ليبي ومقيم دائم في ليبيا. يجب أن يكون لديه حساب مصرفي نشط.

يجب أن يكون لديه رصيد كافٍ في حسابه المصرفي لتغطية تكاليف شراء العملات الأجنبية.

لا يجوز تجاوز المبلغ المسموح به لحجز العملات الأجنبية والمحدد بـ 4000 دولار أمريكي.

يجب أن يكون الحساب المصرفي خالياً من أية قيود تقييدية تمنع العمليات المصرفية.

يجب توفير رقم هاتف مسجل باسم المتقدم للحصول على خدمة حجز العملات الأجنبية.

يجب أن يكون لديه بطاقة هوية وطنية ليبية صالحة.

يتم تحويل المبلغ المطلوب من نفس الحساب المصرفي إلى حساب شخص آخر.

سيتم خصم المبلغ المطلوب مباشرة من بطاقة الحساب المصرفي.

رابط منظومة مصرف ليبيا المركزي للأفراد

كما يمكن للأفراد الاستفادة من خدمة حجز العملات الأجنبية بمصرف ليبيا المركزي موقع البنك المركزي الليبي

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في منظومة الأغراض الشخصية لمصرف ليبيا المركزي.

انقر على أيقونة “حجز العملة الأجنبية”.

اختر نوع العملة الأجنبية التي ترغب في حجزها.

حدد قيمة العملة الأجنبية التي ترغب في الحصول عليها.

قم بملء نموذج الحجز بالبيانات المطلوبة بدقة وصحة.

انقر على زر “انتهاء”.

انتظر قرار المصرف بالموافقة أو الرفض على الحجز.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة ويسر حجز العملات الأجنبية من خلال منظومة الأغراض الشخصية لمصرف ليبيا المركزي.