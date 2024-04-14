“تحديث جديد”تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 وشاهد جميع افلام الكرتون بجودة عالية HD

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، تعد قناة طيور الجنة من أفضل القنوات الفضائية التي تهتم بمحتوى للأطفال الصغار، والتي تقوم بتقديم افضل الأغاني الإسلامية التي تحث تعلم الأخلاق، كما تقدم تعليم الحروف والعديد من المحتويات الأخرى المجانية التي تقوم بتقديمها عبر شاشتها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يمكن الآن لجميع الأطفال الراغبين في ضبط قناة طيور الجنة، التعرف علي التردد التابع لها، والتي يتمثل فيما يلي:

القمر الصناعي التابع للقناة يكون النايل سات.

بينما يأتي التردد الخاص بالقناة كما يلي 11274.

استقطاب قناة طيور الجنة الجديد يأتي أفقي.

ومعامل الترميز للقناة يأتي 27500.

ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024 عبر عرب سات

كما يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024 من خلال القمر الصناعي عرب سات، وذلك ليستطيع جميع الأطفال متابعة ومشاهدة المحتوى التي تقوم القناة بعرضها، بينما يأتي تردد القناة عبر عرب سات كما يلي:

القمر الصناعي للقناة عرب سات.

يأتي تردد القناة 11315.

بينما يأتي معدل استقطاب القناة عمودي.

ومعامل الترميز للقناة يأتي 27500.

كيفية استقبال قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024

هناك مجموعة من الخطوات يجب الالتزام بها لتستطيع ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، بينما تشمل الخطوات التالي: