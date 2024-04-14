بزيادة 100.000 دينار.. سلم رواتب المتقاعدين الجديد في العراق 2024 عبر وزارة المالية العراقية
تعديل سلم رواتب المتقاعدين في العراق
يبحث الكثير من الافراد المتقاعدين داخل الدولة العراقية عن قيمة الزيادة التي قامت بإقرارها الحكومة العراقية ممثلة في وزارة المالية للعام الحالي 2024، وذلك بعد الزيادة التي قامت بها الدولة بالنسبة لسلم الرواتب المتقاعدين، وذلك حتى يتمكن الفرد المتقاعد من معرفة قيمة الزيادة الجديدة، وتأتي تلك الخطوة من جانب الحكومة العراقية وقوفاً بجانب المتقاعدين لما قدموه من خدمات للوطن طوال فترة العمل الخاصة بهم ونبين فيما يلي كافة التفاصيل.
تعديل سلم رواتب المتقاعدين في العراق
قامت الحكومة العراقية بتعديل سلم رواتب المتقاعدين مقدرة قيمة تلك الزيادة بنحو 100 الف دينار عراقي، ونبين فيما يلي سلم رواتب المتقاعدين:
- أولا: المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا بقيمة 900 الف دينار عراقي اصبح راتبه بعد الزيادة الاخيرة مليون دينار عراقي.
- ثانيا: المتقاعد الذي كان يتقاضى راتباً قيمته 700 الف دينار عراقي اصبح بعد الزيادة الأخيرة التي اقرتها الدولة 800000 دينار عراقي.
- ثالثا: المتقاعد الذي كان يحصل على راتبا قيمته 600000 دينار عراقي اصبحت قيمه الراتب بعد الزيادة الأخيرة والمقدرة 100 الف دينار عراقي الى 700,000 دينار عراقي.
شروط التقديم للحصول على رواتب المتقاعدين
حتى يتمكن الفرد المتقاعد من الحصول على رواتب المتقاعدين قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن أنه يوجد بعض الشروط التي لابد من توفرها في من يحق لهم الحصول على الراتب الخاص بالمتقاعدين نوضحها فيما يلي:
- اولا: لابد وأن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية.
- ثانيا: يجب ان يكون المستفيد مقيما بشكل دائم داخل الأراضي العراقية.
- ثالثا: تخطي المدة التي قضاها المتقاعد في العمل لمدة 20 سنه على الاقل.
- رابعا: يجب ان يتخطى عمر المتقدم 60 سنه.
- خامسا: لابد من توافر رقم حساب بنكي لدى المتقاعد حتى يتم تحويل قيمة الراتب الخاص به عليه.