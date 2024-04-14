انفنكس هوت 40 .. سعر مواصفات هاتف Infinix Hot 40 الجديد 2024 فى مصر والسعودية والأمارات الهاتف شبيه الايفون
سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 40
سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 40 الجديد، ويعد هاتف Infinix Hot 40 هو احدث إصدارات شركة انفنكس للهواتف الذكية، حيث يتميز هذا الهاتف بالتصميم الأنيق والراقي والذي يحمل العديد من المواصفات المقبولة وبسعر يتناسب مع الكثير من الفئات المختلفة، ويأتي الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.78 بوصة، ومع طرح هاتف Infinix Hot 40 في مختلف الأسواق العالمية، بدأ البحث يتزايد عن ابرز مواصفاته وسعره في الدول العربية والأجنبية، وهو ما سنتعرف عليه الان بالتفصيل عبر السطور التالية.
مواصفات هاتف Infinix Hot 40 الجديد
نجد أن هاتف Infinix Hot 40 الجديد قد أحدث ضجة كبيرة في مختلف الدول التي تم طرحه فيها خلال الفترة الأخيرة، وذلك لما يحمله من مميزات ترضي العديد من الأذواق، بالإضافة إلى سعره المناسب مع إمكانياته الرائعة، حيث تأتي أبرز مواصفات هاتف Infinix Hot 40 على النحو التالي:
|Infinix Hot
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ما هو سعر هاتف انفنكس هوت 40 ؟
يتوفر هاتف Infinix Hot 40 الجديد باللون الذهبي، الأورق، الأسود، والاخضر، اما عن سعره في الدول الأجنبية للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بقيمة 150 دولار، ومن المتوقع ان يكون سعر فى مصر والسعودية والأمارات كما يلي:-
- السعر في الإمارات يمكن أن يصل إلى حوالي 645 درهم إماراتي.
- اما السعر في السعودية قد يصل الي حوالي 660 ريال سعودي.
- في حين سيكون السعر في مصر 7000 جنيه مصري على وجه التقريب.