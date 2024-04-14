انفنكس هوت 40 .. سعر مواصفات هاتف Infinix Hot 40 الجديد 2024 فى مصر والسعودية والأمارات الهاتف شبيه الايفون

سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 40 الجديد، ويعد هاتف Infinix Hot 40 هو احدث إصدارات شركة انفنكس للهواتف الذكية، حيث يتميز هذا الهاتف بالتصميم الأنيق والراقي والذي يحمل العديد من المواصفات المقبولة وبسعر يتناسب مع الكثير من الفئات المختلفة، ويأتي الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.78 بوصة، ومع طرح هاتف Infinix Hot 40 في مختلف الأسواق العالمية، بدأ البحث يتزايد عن ابرز مواصفاته وسعره في الدول العربية والأجنبية، وهو ما سنتعرف عليه الان بالتفصيل عبر السطور التالية.

مواصفات هاتف Infinix Hot 40 الجديد

نجد أن هاتف Infinix Hot 40 الجديد قد أحدث ضجة كبيرة في مختلف الدول التي تم طرحه فيها خلال الفترة الأخيرة، وذلك لما يحمله من مميزات ترضي العديد من الأذواق، بالإضافة إلى سعره المناسب مع إمكانياته الرائعة، حيث تأتي أبرز مواصفات هاتف Infinix Hot 40 على النحو التالي:

Infinix Hot الهاتف يدعم خاصية الـ NFC .

دعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim .

كما يدعم الهاتف شبكات الاتصال الـ 2G ، الـ 3G ، والـ 4G .

أما عن ابعاد الهاتف فهي 168.6×76.6×8.3 ملم مع 196 جرام .

الهاتف مصنوع بخامات من مادة البلاستيك .

شاشة الهاتف تأتي بثقب في المنتصف.

تأتي الشاشة من نوع IPS LCD، بمساحة 6.78 إنش بدقة الـ 1080×2460 بكسل، ومعدل كثافة بكسلات 396 بكسل لكل إنش.

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي :-

– يتوفر الإصدار الأول بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– يتوفر الإصدار الثاني بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري في مكان مخصص .

– يتوفر الإصدار الأول بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت . – يتوفر الإصدار الثاني بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت . – يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري في مكان مخصص . يأتي الهاتف بمعالج من نوع Helio G88 بتكنولوجيا 12 نانو، مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 MC2.

دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2.

الكاميرا الخلفية ثلاثية، تأتي الأولى بدقة 50 ميجا بكسل، الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، أما الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 0.08 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف منفذ USB من نوع Type C، بالإضافة إلى خاصية الـ OTG .

بطارية الهاتف تأتي بسعة 5000 مللي أمبير.

الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط .

ما هو سعر هاتف انفنكس هوت 40 ؟

يتوفر هاتف Infinix Hot 40 الجديد باللون الذهبي، الأورق، الأسود، والاخضر، اما عن سعره في الدول الأجنبية للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بقيمة 150 دولار، ومن المتوقع ان يكون سعر فى مصر والسعودية والأمارات كما يلي:-