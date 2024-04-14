رسميا الان.. المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد شم النسيم 2024 وجدول العطلات الرسميه في 2024

موعد شم النسيم 2024، يبحث العديد من الأفراد عن موعد شم النسيم للعام الحالي 2024، بينما يعتبر بعض الأشخاص أن شم النسيم أحد المناسبات المهمة التي يجب الاهتمام بها وتناول الأطعمة المخصصة لهذا اليوم من اللاف السنين، لذلك يستعدون بحافة الإستعداد لاستقبال هذا اليوم والاستماع بها بجانب تفتح الظهور والطقس الهادئ المريح الذي يحبه الجميع.

متي موعد شم النسيم 2024

بناءً علي قرارت المعهد القومي للبحوث الفلكية أثبت الدراسات والبحوث، بأن سوف يأتي موعد شم النسيم للعام الحالي 2024 في يوم 6 من شهر مايو 2024، والتي يوافق يوم 27 شوال، بينما تأتي بداية الصيف بعد شم النسيم والتي ستبدأ في يوم 20 مايو 2024، بالاضافة الى ذلك اعلن المعهد القومي عن توقعات الاجازة لعيد المسيحيين وللشم النسيم عبر الصفحات الرسمية الخاص بها علي منصات التواصل الاجتماعي.

قائمة الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024

كشف قرار رئيس مجلس الوزراء عن قائمة الإجازات الرسمية لشهر مايو الحالي والتي يضمن موعد شم النسيم 2024، وتتمثل قائمة الإجازات فيما يلي: