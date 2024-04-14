يبحث جميع الطلاب عن خطوات الحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية وطريقة تحميل اللعبة على الهاتف، وتلك الشهادة أعلنت وزارة التربية والتعليم داخل السعودية عنها حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول عليها، حيث لن يتمكن الطالب من امتلاكها إلا بعد أن يتخطى ويجتاز المهام المطروحة له داخل لعبة ماين كرافت، والتي تعد من أشهر ألعاب الذكاء وتطوير الفكر في العالم.

طريقة تحميل ماين كرافت التعليمية

لكي يتم الحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية، يجب أولا تثبيت اللعبة على الهاتف أو على الكمبيوتر، ثم يتم إنشاء حساب حتى يتوجه الطالب إلى المهام المخصصة له بواسطة وزارة التربية والتعليم، لذا يتم تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب أن تتوجه إلى محرك البحث جوجل، حتى تبحث عن ماين كرافت التعليمية التي طرحتها وزارة التعليم.

بعد ذلك تظهر لك اللعبة، يجب عليك القيام بتحميلها من خلال الضغط من على زر التحميل الذي يتواجد في الأسفل.

سيتم عرض إليك قائمة تتضمن بداخلها الشروط والأحكام الخاصة باللعبة، عليك بالضغط على أيقونة موافق حتى تستكمل عملية التحميل.

يمكنك اختيار المكان الذي ترغب باستقبال اللعبة عليه.

بعد انتهاء التحميل يمكنك إنشاء حساب شخصي لك بمساعدة بياناتك المتوفرة في وزارة التعليم، وذلك حتى تتوجه إلى المهام الخاصة بك.

خطوات استخراج شهادة ماين كرافت

خطوات بسيطة تساعدك على استخراج شهادة ماين كرافت في أقل فترة ممكنة، لذا عليك باتباعها وهي متمثلة في الآتي: