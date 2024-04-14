رابط وخطوات التسجيل في ديوان الخدمة المدنية الكويت 2024

بدأت عملية التسجيل في ديوان الخدمة المدنية أصبحت أكثر سهولة ويسر مع توفر الخدمات الإلكترونية التي تسهل الوصول إلى الخدمات المقدمة، و يعد ديوان الخدمة المدنية من الجهات الرئيسية التي تسهل عملية التوظيف في القطاع الحكومي بالكويت وإليكم الشروط والخطوات والأوراق والمستندات المطلوبة.

شروط تقديم طلب شغل لدى ديوان الخدمة المدنية 2024

شروط تقديم طلب للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية لعام 2024 مشددة وتشمل:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية الكويتية

أن لا يقل أعمارهم عن 18 عامًا.

يجب ألا يكون المتقدم قد سبق وتم تسجيله في أي مدرسة تابعة لوزارة التربية.

يشترط أيضًا ألا يكون قد تم تسجيل المتقدم سابقًا في أي معهد أو كلية تابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

لا يسمح بالتسجيل لمتقاعدي الخدمة.

يحظر التقديم لمن تم تسجيله سابقًا كصاحب عمل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يجب على المتقدم أن يكون حاليًا في سوق العمل وأن يكون لديه القدرة على أداء المهام الوظيفية بنجاح.

تأكد من استيفاء جميع هذه الشروط قبل تقديم طلب التوظيف في ديوان الخدمة المدنية لضمان قبول الطلب.

المستندات والأوراق الهامة والضرورية

ومن أجل التسجيل في ديوان وزارة الخدمة المدنية، تحتاج إلى تقديم بعض الأوراق الهامة والضرورية إليك قائمة بالمستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة تثبت خبرة المتقدم في أحد مجالات العمل.

شهادة أصلية من الجامعة التي تم فيها الدراسة، يجب أن تكون موثقة بشكل رسمي.

تأكد من توفير كل هذه المستندات وأنها في حالة جيدة قبل التقديم لضمان سلامة ونجاح عملية التسجيل في ديوان الخدمة المدنية.

طريقة التسجيل في ديوان الخدمة المدنية 2024 للتوظيف