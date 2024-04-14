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“لولو الشطورة المحترمة“ تردد قناة وناسة بيبي نايل سات وعرب سات.. نزليها الان
تردد قناة وناسة بيبي نايل سات التي يبحث عنها ملايين الأشخاص بالوطن العربين حيث إنها واحدة من أفضل وأهم قنوات الأطفال في الفترة الأخيرة، لما تقوم بتقديمه من برامج ترفيهية وتعليمية في آن واحد، وتقوم بتعليم الأطفال الحروف والأرقام وجدول الضرب بطرق سهلة من خلال الأغاني التي يتفاعل معها الأطفال في مختلف الأعمار، بما يتناسب مع أعمار الأطفال، وسوف نقدم لكم تردد القناة من خلال موقع البديل لكل من يبحث عنه.
تردد قناة وناسة بيبي نايل سات وعرب سات
تعتبر قناة وتاسة بيبي واحدة من أهم القنوات حيث تقوم ببث العديد من البرامج التعلبمية والترفيهية لجميع الأطفال بمختلف الأعمار وبما يتناس مع عقولهم، والذي يجعلها الأفضل لك ولطفلك إنها مجانية تماما ولا تحتاج إلى دفع أي رسوم أو اشتراكات شهرية أو سنوية، كما أن القناة تعمل على مدار اليوم بلا توقف أو إعلانات طويلة مملة كباقي القنوات الأخرى، وسوف نقدم لكم فيما يلي تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات، وهو كاتي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11470.
- معدل الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات
أما تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي عرب سات، فهو كما يلي:
- التردد: 11270.
- معدل الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
أهم شخصيات وأغاني قناة وناسة بيبي
توجد بالقناة الكثير من الشخصيات الكرتونية التي يعشقها الأطفال، ولكن أبرز هذه الشخصيات وبكلة القناة هي شخصية الفتاة لولو، ومن أبرز الأغاني التي تبثها القناة، ما يلي:
- لولو الشرطية.
- لولو الشطورة.
- وينك يا لولو.
- حرامي سرق الجزمة.
- ليكا أختي الغيورة.
- يا ماما في عو.
- كما تقدم أغاني عن الحيوانات.
- أغاني الأرقام.