“لولو الشطورة المحترمة“ تردد قناة وناسة بيبي نايل سات وعرب سات.. نزليها الان

تردد قناة وناسة بيبي نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة وتاسة بيبي واحدة من أهم القنوات حيث تقوم ببث العديد من البرامج التعلبمية والترفيهية لجميع الأطفال بمختلف الأعمار وبما يتناس مع عقولهم، والذي يجعلها الأفضل لك ولطفلك إنها مجانية تماما ولا تحتاج إلى دفع أي رسوم أو اشتراكات شهرية أو سنوية، كما أن القناة تعمل على مدار اليوم بلا توقف أو إعلانات طويلة مملة كباقي القنوات الأخرى، وسوف نقدم لكم فيما يلي تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات، وهو كاتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.