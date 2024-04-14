نزلها ودلع العيال.. تردد قناة طيور الجنة 2024 بأقوى إشارة وجودة HD وطريقة ضبطها على التلفاز

يبحث الجميع عن تردد قناة طيور الجنة، وذلك لأنها من أكثر القنوات عراقة على القمر الصناعي، وتعد من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي وفي العالم بأكمله، حيث يتنوع المحتوى الذي تقدمه والذي يكون عبارة عن أناشيد وبرامج مسلية للأطفال، تعمل على تربيتهم بصورة إيجابية وتعليمهم ما ينبغي معرفته أثناء المرحلة العمرية التي هم بها، وتم تأسيس قناة طيور الجنة منذ سنوات عديدة وتحديدا في عام 2008، ومنذ تلك الفترة وتمكنت القناة من تحقيق نجاحات وإنجازات لا تعد ولا تحصى.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة على أقمار صناعية كثيرة، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة عن إتاحة القناة على القمر الصناعي نايل وعرب سات، لذا حتى تستقبل القناة على النايل سات يجب معرفة البيانات الآتية:

التردد: 11274.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD

التردد الجديد لقناة طيور الجنة على عرب سات

يفضل البعض استقبال القنوات على القمر الصناعي عرب سات، وذلك بسبب اعتقادهم الشديد بأن القناة تصبح جودتها أفضل على هذا القمر، لذا يتم البحث عن تردد قناة طيور الجنة على عرب سات وهو كالتالي:

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

خطوات ضبط قناة طيور الجنة على التلفاز

من السهل القيام باستقبال أي قناة جديدة على التلفاز، يجب فقط معرفة بعض النقاط الهامة وتنفيذها كما هي مدونة، حتى يتم استقبال القناة بنجاح، لذا اتبع الآتي: