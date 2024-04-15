shoff ismek.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي.. اسماء الوجبة الاخيرة

يترقب العديد من مواطني العراق الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بشغف شديد وذلك بسبب تأخر الدعم من برنامج الرعاية الاجتماعية الذي توفره للفئات الأكثر احتياجا، وبصفة خاصة الأرامل والمطلقات، ومن المتوقع الإعلان عن اسماء المستفيدين بعد الانتهاء من فحص الطلبات المتقدمة والتحقق من الزيارات الميدانية التي قامت بها الوزارة، وفي هذا السياق سوف نوضح خطوات الاستعلام عن المقبولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى ذكر بعض الشروط المطلوبة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ولكي يحصل المتقدمون على الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية لابد استيفاء الشروط المطلوبة، والتي منها:

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

أن يتراوح عمر المتقدم مابين 18 عاما حتى 60 عاما.

ألا يمتلك المتقدم عقارات أو أصول ذات قيمة عالية.

ألا يكون لديه دخل شهري ثابت.

أن يكون عدد أفراد أسرة المتقدم حوالي أربعة أفراد.

ألا يكون قد استفاد من التأمينات الاجتماعية سابقا.منصة مظ

وبعد استيفاء الشروط المطلوبة سوف يتاح التقديم من خلال منصة مظلتي من خلال اتباع خطوات محددة.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

الدخول إلى قسم برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بعد ذلك بتحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

حدد بعد ذلك المحافظة التي يسكن فيها المواطن.

قم بتعبئة الطلب من خلال إدخال بيانات المتقدم

انقر بعد ذلك تنزيل قائمة المستفيدين.

انتظر بضع دقائق حتى يتم تحميل كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

ومن خلال اتباع الخطوات السابقة يمكنك تنزيل كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

يمكنك تنزيل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص بك خلال الايام القادمة، بعدما تعلن وزارة العمل بشكل رسمي عن اعتماد اسماء المستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية.

عمليات البحث مازالت مشتعلة من جانب المواطينن في جميع محافظات العراق على موعد صرف الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية والتي لم تعلنها وزارة العمل حتى وقتنا هذا ولم تشكف عن الاسماء المشمولة من الدفعة القادمة، فتابعونا فسوف نوافيكم بكل ماهو جديد لحظة بلحظة.