متشلش هم يقع منك.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A3 Pro الجديد المُزود بزجاج ” Crystal shield”

واحدة من الهواتف التي كشفت عنها شركة أوبو مؤخرًا هو هاتف Oppo A3 Pro الجديد، ويأتي الهاتف بمواصفات جبارة تتخلف على منافسيه من نفس الفئة السعرية، حيث يُعتبر هاتفًا من ضمن هواتف الفئة المتوسطة، وبتقرير اليوم نوضح لكم أبرز المعلومات عن الهاتف والسعر الخاص به في الأسواق، فضلًا تابعوا معنا.

هاتف Oppo A3 Pro

يأتي الهاتف ضمن الهواتف التي طرحتها شركة أوبو في الفئة السعرية المتوسطة، ويمنح المستخدم تجربة مُميزة حقًا، وقد صُمم على مقاومة الغبار والماء، ويأتي هاتف Oppo A3 Pro بالمواصفات التالية:

أبعاد الموبايل 162.7 * 7.5 * 74.3 مم.

وزن الهاتف حوالي 182 جرام.

الهاتف مصنوع من الخارج من البلاستيك. وينزل منه نسخ مصنوعة من الجلد.

يقاوم الهاتف للماء والغبار، حيث يمكن غمره في الماء لمدة 30 دقيقة ولا يتلف وأيضًا يتحمل المياه الساخنة.

الهاتف يدعم شريحة الاتصال من النوع 5G.

لا يسمح الهاتف للمستخدم بتركيب كارت ميموري.

شاشة الهاتف تأتي بقياس 6.6 بوصة، حيث نوعها AMOLED.

دقة الشاشة تأتي +FHD ومعدل التحديث لها 120 هيرتز.

مزود الهاتف من الخلف بزجاج من نوع crystal shield المقاوم للسقوط.

الهاتف مزود بكاميرا رئيسية من دقعة 64 ميجا بكسل، وكاميرته الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

معالج الهاتف من النوع Dimensity 7050.

يتوفر الهاتف بثلاث ألوان عصرية.

سعر هاتف Oppo A3 Pro

متوفر الهاتف الآن للبيع داخل الصين، ويمكن استيراده من الخارج والحصول عليه، ويأتي سعر هاتف Oppo A3 Pro للنسخة 8 جيجا مع 128 جيجا بداية من مبلغ 275 دولار أمريكي، حيث تقريبًا مبلغ 13 ألف جنيه مصري.