خبر ب مليون جنيه.. تفاصيل زيادة المرتبات بأثر رجعي للمواطنين2024.. يابختك لو كنت منهم!!

تعتبر مسألة رفع الرواتب بأثر ماضي من القضايا التي تلقى اهتماماً كبيراً من قِبَل الناس، وبشكل خاص بين العاملين، فقد بيّنت الوزارة تاريخ صرف هذه الزيادات وأوقات تطبيقها، مؤكدة أنه خلال شهر أكتوبر ستتم إضافة الزيادات على الرواتب بنسب محددة للعاملين في كلٍ من القطاع العام والخاص، وستكون الزيادة حوالي 1200 جنيه لموظفي القطاع العام، 100 جنيه لنظرائهم في القطاع الخاص، هذا وقد قُصد من تلك الزيادات تحسين ظروف العمال ورفع دخولهم الشهرية لتعزيز مستوى حياتهم والاستجابة لمتطلباتهم، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي.

زيادة المرتبات بأثر رجعي

صرحت الوزارة بأن قرار رفع مستويات الدخول والمعاشات يأتي استجابةً لأوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو القرار الذي سيتم فرضه في شهر أكتوبر تماشياً مع الإجراءات الحكومية المخصصة للعاملين في الهيئات الحكومية في المستوى السادس، حيث تحدد الحد الأدنى لرواتبهم بـ 3500 جنيه بدلاً من 4000 جنيه، إضافةً إلى ذلك، أشار الرئيس إلى ارتفاع قيمة البدل النقدي للمعيشة الاستثنائية ليصبح 600 جنيه، عوضاً عن 300 جنيه.

تفاصيل زيادة الحد الادني للاجور

أصدرت الحكومة تعليماتها برفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي والمؤسسات الاقتصادية، بمقدار لا يقل عن 1000 إلى 1200 جنيه مصري شهرياً وفقًا للمستوى الوظيفي، على أن يتم تنفيذ ذلك بداية من الشهر الذي يليه.