بالتعديلات الجديدة.. شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

أوضحت الحكومة الجزائرية عن شروط منحة المرأة الماكثة في البيت، وذلك بعد أن طالب جميع المواطنين بمعرفتها حتى يتم البدء في التقديم عليها، حيث تقدمها الحكومة الجزائرية إلى السيدات تشجيعا لهم على دورهم الكبير بالاهتمام بالأسرة، وتبلغ قيمة المنحة المقدمة إلى السيدات 800 دينار، كما يتم تقديم مبلغ آخر للأسرة بقيمة 300 دينار مقدم بشكل خاص إلى الأطفال.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت

تبحث جميع السيدات عن شروط منحة المرأة الماكثة في البيت، وتلك الشروط أكدت الحكومة على ضرورة توفرها في جميع السيدات الراغبات بالحصول على المنحة، لذا تمثلت الشروط في الآتي:

يلزم أن تكون السيدة حاملة للجنسية الجزائرية مع إقامتها بصورة دائمة على أراضي الجزائر.

يشترط أن تكون السيدة متعلمة وحاصلة على مؤهل جامعي، لكن غير عاملة وليس لديها أي دخل شهري.

يشترط عدم الحصول على تلك المنحة من قبل. من الضروري أن تمتلك السيدة أطفال.

يجب عدم توفر أي دخل ثابت للزوج.

الأوراق اللازمة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

أوضحت الحكومة بعض الأوراق الهامة التي يجب أن تتوفر لدى السيدة التي ترغب في الحصول على تلك المنحة، وتمثلت الأوراق المعلنة في الآتي: