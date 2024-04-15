اعرف موعد تغير الساعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر وفقا لقرار الحكومة المصرية.. اضبط ساعتك

تمر الايام سريعا جدا نحو موعد تطبيق التوقيت الصيفي حيث سيتم تغيير الساعة لانتهاء التوقيت الشتوي الحالي، ولهذا تساءل الملايين من المصريين في كل المحافظات المصرية عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وتغيير الساعة وذلك بعد قرار مجلس الوزارة وتوجيهات السيسي الذي أكد أن العمل بالتوقيت الصيفي يساعد على ترشيد استهلاك الطاقة في ظل الظروف الاقتصادية المتدنية.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

أقر مجلس الوزراء أنه تمت زيادة الساعة بمقدار 60 دقيقة في إطار آلية التوقيت الصيفي، وسيتم استئناف تنفيذ التوقيت الصيفي بعد توقف دام لسبع سنوات، حيث تم تحديد الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023 كموعد لعودته بالإضافة إلى ذلك أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أقر موافقته على تغيير التوقيت الشتوي وإعادة التوقيت الصيفي، ومن المقرر أن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 هو آخر جمعة من شهر أبريل الذي يوافق 26 من أبريل للعام الحالي.

خطوات تغيير الوقت يدويا

وبعد أن أوضحنا موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، نتطرق إلى خطوات تغيير الوقت يدويا التي تتفاوت تبعا لنوع الجهاز، ويمكن توضيحها على النحو التالي:

1- خطوات تغيير الوقت على الهاتف الذكي

الولوج إلى قائمة “الإعدادات”.

انقر على أيقونة “التاريخ والوقت”.

تحقق أيضا من إلغاء تفعيل خيار التاريخ والوقت التلقائي.

أعد ضبط الوقت يدويًا باستخدام أزرار “+” و “-“.

انقر في النهاية على “حفظ” أو “موافق”.

2- كيفية تغيير الوقت على الكمبيوتر

قم بفتح قائمة “ابدأ”.

اضغط بعد ذلك على”الإعدادات”.

انقر بعد ذلك على “الوقت واللغة”.

قم بإلغاء تفعيل خيار “تعيين الوقت تلقائيًا”.

قم بعد ذلك بضبط الوقت يدويًا من خلال أزرار “+” و “-“.

انقر بعد ذلك على “حفظ”.

تلك هي الخطوات الأساسية لتغيير الوقت يدويًا على الهاتف الذكي والكمبيوتر، وتأكد من حفظ التغييرات بعد ضبط الوقت بشكل صحيح.

ملايين المواطنين المصريين يبحثون عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وتطبيق العمل به، حيث لم يعد يفصلنا عن تطبيق هذا القرار سوى أيام معدودة، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة في الجمعة الاخيرة من شهر ابريل الجاري.

يشتعل البحث تدريجيا مع مرور الوقت يوما تلو الاخر نحو موسم الربيع والتي يتغير فيه التوقيت الخاص بجمهورية مصر العربية، حيث ايام قليلة وسيتم تغير الساعة رسميا في مصر، ويمنكم التعرف على الموعد من خلال رجوعكم إلى السطور السابقة من هذا المقال.