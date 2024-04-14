هتبقي قمر 14.. وصفة زيت الزيتون مع القرنفل لاطلاله رهيبة في منزلك وابهار زوجك.. جربيها ومش هتستغني عنها تاني!!

يعتبر الشعر من أهم مقاييس الجمال بالنسبة للمرأة، وهو ما يحفز الكثيرات على بذل الجهود الكبيرة في الاهتمام به، ورغم توافر الكثير من منتجات العناية بالشعر وأدواته التجميلية، قد لا تفي بعض هذه المنتجات بالتطلعات المرجوة قد ينتج عن استعمالها المستمر أضرار غير محبذة تظهر على المدى البعيد، لهذا، تميل العديد من السيدات لاختيار الخلطات الطبيعية التي تُعد آمنة وقوية الفعالية لتحسين الحالة الصحية والشكل الخارجي للشعر، ومثال على تلك الخلطات الطبيعية مثل خلطة القرنفل مع زيت الزيتون.

وصفة زيت الزيتون على القرنفل للعناية بصحة الشعر

تعتبر مكونات القرنفل وزيت الزيتون من العناصر المهمة للعناية بصحة الجسم والشعر، ويمكن تجهيزها في البيت بكل يسر وسهولة، يشتهر زيت الزيتون بتأثيراته الترطيبية الممتازة للجلد والشعر على حد سواء، سنوضح طريقة إعداد هذه المواد مع بعضها، من خلال استخدام أبسط وأقل العناصر الضرورية التي ستعرضها النقاط التالية:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

عيدان من القرنفل.

زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من النشا.

خطوات تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل

لتجهيز هذه الخلطة نبدأ بإضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في قدر متوسط الحجم، ثم نقوم بطحن بعض من عيدان القرنفل بشكل ناعم وندخلها إلى الزيت، ومن بعدها نمزج المكونات جيدًا قبل أن نضيف ملعقة صغيرة من النشا، مع مواصلة التقليب حتى تختلط المكونات بشكل جيد، عليكِ بعدها فرد الخليط على شعرك مع الانتباه إلى منطقة فروة الرأس والتمدد من الجذور وصولاً إلى نهايات الشعر، ثم اتركي الخليط ليعمل على شعرك لمدة نصف ساعة قبل أن تغسليه بماء دافئ، وبعد استعمال هذه الخلطة بشكل دوري لمدة شهر، ستلاحظين تحسناً واضحاً، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخلطة تتناسب أيضًا مع البشرة والجسم.