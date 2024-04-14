“خطوة بخطوة جددها يلا”.. “الوكالة الوطنية للتشغيل توضح” طريقة تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر

اعلنت الحكومة الجزائرية عن إعادة تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر، بهدف تحسين دخل الأشخاص العاطلين عن العمل وتوفير المساعدة المالية الضرورية لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار، ويشترط تجديد المنحة للأشخاص المسجلين لديهم بالفعل في الوكالة الوطنية، حيث تعمل الوكالة على استهداف المحتاجين الذى لا يشملون على رعاية أحد، لذلك قبل البدء في التقديم على الوكالة، عليك بمعرفة كل ما يخصها أولًا.

تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر



حددت الجهات المعنية بعض الإجراءات التي يجب اتباعها لتجديد منحة البطالة كل 6 أشهر، التي تم تخصيصها للمتعطلين عن العمل والمسجلين في برنامج المنحة الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل، وهي كالتالي:



تسجيل الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتوظيف

تقديم رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص لها.

تسجيل كلمة المرور.

اختيار منحة البطالة في الجزائر.

ثم يتعين تحديد رقم التسجيل في المنحة الذي تم منحه سابقًا.

يجب إدخال أي معلومات شخصية لإتمام عملية تجديد الطلب.

بمجرد الضغط على زر التسجيل سيتم تأكيد تجديد الطلب بنجاح.



شروط تجديد منحة البطالة



أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن بعض الشروط التي يجب أخذها في الاعتبار لتجديد منحة البطالة كل 6 أشهر، مع الحرص على مطابقة هذه الشروط من قبل المتقدمين للمنحة دون تجاوز أي شرط، وتتضمن هذه الشروط ما يلي: