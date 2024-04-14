“شوف هتقطع امتى في منطقتك” نشر جدول مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية ضمن خطة تخفيف الأحمال

قامت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بالإعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء داخل المحافظة، وذلك ضمن خطة تخفيف الأحمال التي تم إطلاقها من قبل الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية وحققت نجاح كبير من توفير للعملة الصعبة، حيث يتم قطع التيار الكهربائي على جميع المناطق بشكل دوري وتتراوح مدة انقطاع الكهرباء ساعتين في كل منطقة، وقامت الشركة بنشر الجدول حتى يعلم جميع سكان المحافظة بالموعد المخصص لانقطاع التيار عن المنطقة التي يسكنون بها ويمكنهم القيام بالأعمال التي تحتاج إلى الكهرباء قبل انقطاعها.

جدول مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المواعيد الجديدة التي تم الإعلان عنها من انقطاع الكهرباء بداية من غدا الاثنين الموافق 15 أبريل 2024، وذلك بعد أن كان الفترة الماضية قد شهدت توقف لخطة تخفيف الأحمال على مدار شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، ليعود استكمال الخطة خلال الفترة الماضية، ويمكن معرفة المواعيد الخاصة بالمنطقة التي تعيش بها من خلال الجداول التالية.

أرقام أعطال شركة الكهرباء في جميع المحافظات

كما قامت وزارة الكهرباء بتوفير أرقام للتواصل من الجهات المختصة في حالة وجود أعطال في الكهرباء، حيث يجب التواصل مع الشركة من خلال الخط الساخن على رقم 121 والذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال مكالمات المواطنين في جميع المحافظات، والإبلاغ عن وجود عطل بالكهرباء وسوف يتم إرسال المختصين ليقوموا بإصلاح العطل الذي تم الإبلاغ عنه، ويأتي ذلك ضمن دور الوزارة في تقديم أفضل خدمة للمواطنين، كما خصصت الوزارة عدد من الأرقام الخاصة بالشركة لمختلف الخدمات وهي كالآتي: