زيادة جديدة بلاش منها احسن .. أسعار السجائر اليوم الأحد 14 أبريل 2024 في المحلات التجارية بالزيادة الجديدة

أسعار السجائر اليوم الأحد 14 أبريل 2024، لقد صدرت بعض القرارات الجديدة منذ ساعات قليلة فيما يتعلق بأسعار السجائر وهذا ما جعل البحث كبير جداً عن قيمة الزيادة الجديدة وموعد تطبيقها في الأسواق بشكل رسمي، لقد ارتفعت أسعار السجائر الآونة الأخيرة بشكل واضح جداً، كما أن كميات السجائر كانت قليلة في الأسواق وهذا ما زاد من تلاعب بعض التجار واستغلال الفرصة في تخزين السجائر وبيعها في السوق السوداء أضعاف السعر الأساسية،

كما صرحت شركة الشرقية للدخان أن الإنتاج الفترة القادمة سوف يرتفع ويكون هناك اكتفاء كبير في السجائر بمختلف الأنواع، وجاء هذا بعد بيع حصة من الشركة المساهم إماراتي من أجل حل الأزمة والسيطرة على الوضع قبل أن يسوء أكثر من ذلك، وخلال التقرير التالية نستعرض لكم قائمة أسعار السجائر اليوم الأحد 14 أبريل 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة.

أسعار السجائر اليوم الأحد 14 أبريل 2024

أعلنت شركة إيسترن كومباني الشرقية للدخان عن رفع اسعار السجائر في الأسواق على أن تصل قيمة الزيادة ما بين 2.50 جنيه وحتى 5 جنيهات، على جميع الأنواع وتبدأ الأسعار الجديدة بدايةً من مطلع هذا الأسبوع اليوم الأحد الموافق 14 من أبريل لسنة 2024، وسوف تضخ شركة ايسترن كومباني كميات كبيرة من السجائر بمختلف الأنواع وسوف يتم عمل دوريات تفتيش وتفقد للأسواق لمتابعة الأسعار والتأكد من تطبيق قيمة الزيادة المسموح بها دون أي تلاعب ولا غش في الأسعار ومن يخالف التسعيرة الأساسية يتم معاقبته وفرض غرامة مالية.

قائمة أسعار السجائر بالزيادة الجديدة