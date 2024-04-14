طريقة عمل بسكويت الشاي في البيت زي الجاهز بالظبط

تعتبر وصفة تحضير بسكويت الشاي في المنزل واحدة من الوصفات المفضلة لربات البيوت، وتنتشر بينهن، خصوصا في هذه الأيام التي تسبق عودة المدارس بعد رمضان و ذلك رغبة في إعداد وجبات خفيفة يمكن تناولها إلى جانب كوب من الحليب أو الشاي في الصباح لذلك، يقدم لكم موقع البديل في الأسطر القادمة الطريقة الصحيحة لإعداد بسكويت الشاي في البيت كما يقوم به الشيفات المحترفون.

مكونات عمل بسكويت الشاي في البيت

مكونات عمل بسكويت الشاي بمقداير مظبوطة كما يلي:

3 ونصف كوب من دقيق.

1 كوب من الزبدة السائلة.

عدد 3 بيضات.

1 كيس فانيليا.

1 كوب من السكر البودرة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

طريقة تحضير بسكويت الشاي