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طريقة عمل بسكويت الشاي في البيت زي الجاهز بالظبط
طريقة تحضير بسكويت الشاي
تعتبر وصفة تحضير بسكويت الشاي في المنزل واحدة من الوصفات المفضلة لربات البيوت، وتنتشر بينهن، خصوصا في هذه الأيام التي تسبق عودة المدارس بعد رمضان و ذلك رغبة في إعداد وجبات خفيفة يمكن تناولها إلى جانب كوب من الحليب أو الشاي في الصباح لذلك، يقدم لكم موقع البديل في الأسطر القادمة الطريقة الصحيحة لإعداد بسكويت الشاي في البيت كما يقوم به الشيفات المحترفون.
مكونات عمل بسكويت الشاي في البيت
مكونات عمل بسكويت الشاي بمقداير مظبوطة كما يلي:
- 3 ونصف كوب من دقيق.
- 1 كوب من الزبدة السائلة.
- عدد 3 بيضات.
- 1 كيس فانيليا.
- 1 كوب من السكر البودرة.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة بكينج بودر.
طريقة تحضير بسكويت الشاي
- جهزي طبق مناسب و اخلطي السكر مع الزبدة جيداً حتى تحصلي على خليط ذو ملمس ناعم كالكريم.
- ثم ضيفي البيض والفانيليا ويخلط جيدا.
- بعد ذلك أضيفي الدقيق والبيكنج باودر و النشادر إلى الخليط وامزجيهم جيدا باستخدام ملعقة بدلا من استعمال المضرب الكهربائي.
- ثم قومي بتشكيل البسكويت بقمع أو يدويا.
- بعد ذلك قومي بوضعه داخل صينية وضعيها في فرن مسخن مسبقا عند درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يتحول لونه إلى الذهبي.
- يمكن فصل العجين إلى كوتين ثم يضاف ملعقتان من الكاكاو غير المحلى لأحد الكور، لينتج لدينا نوعان من البسكويت، أحدهما عادي و الاخر بالشيكولاتة.
- عندما يصبح بارداً بشكل كامل بعد أخذه من الفرن، يجب تخزينه في صندوق مغلق بإحكام.
- يمكن تناوله مع كوب من الشاي أو بعض الحليب في الصباح كوجبة فطور خفيفة.