أخبار التعليم
قطاع المعاهد الازهرية يعلن…جدول مواعيد امتحانات الأزهر 2024 لجميع المراحل التعليمية
يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن جدول مواعيد امتحانات الأزهر 2024 مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الثانية من السنة الدراسية الحالية لكافة المراحل المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وقد قام قطاع الأزهر بتوضيح ذلك ولذا؛ لمزيد من التفاصيل تابعوا قراءة المقال التالي.
جدول مواعيد امتحانات الأزهر 2024
أعلنت قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول مواعيد امتحانات الأزهر 2024، والذي سوف يكون كما يلي:
- سوف تبدأ امتحانات كل من المرحلة الابتدائية والإعدادية من يوم 20 أبريل الموافق يوم السبت.
- ثم امتحانات الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي، فإنها من المقرر أن تعقد بدأ من 15 مايو الموافق يوم الأربعاء.
- أما بالنسبة إلى امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري فقد ستبدأ من يوم 1 يونيو الموافق السبت على أن تنتهي في 15 يوليو المقابل يوم الإثنين.
جدول امتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية
كما قد تم الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي وهو كالآتي:
- 1 يونيو الموافق يوم السبت سيكون امتحان الحديث والفقه.
- ثم يوم 3 يونيو المقابل الاثنين، وهو امتحان القرآن الكريم.
- يوم 5 يونيو الموافق الأربعاء امتحان الجبر والهندسة.
- يليه 8 يونيو الموافق يوم السبت، والذي سيعقد به امتحان اللغة الإنجليزية.
- 10 يونيو الموافق يوم الإثنين يجرى به امتحان الاستاتيكا.
- يوم 12 يونيو الموافق الأربعاء امتحان الأدب والنصوص.
- بعد ذلك 22 يونيو، والذي يقابل يوم السبت وهو امتحان الفيزياء.
- ثم 24 يونيو المقابل ليوم الإثنين، ويعقد فيه امتحان التوحيد.
- يوم 26 يونيو يوافق يوم الأربعاء، وهو امتحان النحو.
- 29 يونيو الذي يوافق يوم السبت امتحان الأحياء.
- يوم 1 يوليو الموافق الإثنين سيكون امتحان البلاغة.
- 3 يوليو والذي يوافق يوم الأربعاء، وهو امتحان التفاضل والتكامل.
- 7 يوليو الموافق يوم الأحد سيعقد به امتحان اللغة الأجنبية الثانية.
- 9 يوليو الموافق الثلاثاء امتحانات الديناميكا.
- يوم 11 يوليو الموافق ليوم الخميس امتحان الكيمياء.
- 13 يوليو الموافق يوم السبت امتحان الصرف.
- يوم 15 يوليو الموافق الإثنين امتحان التفسير.