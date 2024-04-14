قطاع المعاهد الازهرية يعلن…جدول مواعيد امتحانات الأزهر 2024 لجميع المراحل التعليمية

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن جدول مواعيد امتحانات الأزهر 2024 مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الثانية من السنة الدراسية الحالية لكافة المراحل المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وقد قام قطاع الأزهر بتوضيح ذلك ولذا؛ لمزيد من التفاصيل تابعوا قراءة المقال التالي.

جدول مواعيد امتحانات الأزهر 2024

أعلنت قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول مواعيد امتحانات الأزهر 2024، والذي سوف يكون كما يلي:

سوف تبدأ امتحانات كل من المرحلة الابتدائية والإعدادية من يوم 20 أبريل الموافق يوم السبت.

ثم امتحانات الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي، فإنها من المقرر أن تعقد بدأ من 15 مايو الموافق يوم الأربعاء.

أما بالنسبة إلى امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري فقد ستبدأ من يوم 1 يونيو الموافق السبت على أن تنتهي في 15 يوليو المقابل يوم الإثنين.

جدول امتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية

كما قد تم الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي وهو كالآتي: