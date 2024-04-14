تابع برامج الحيوان.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 بإشارة قوية

من أهم الترددات التي يرغب الجميع في معرفتها هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، والتي تعد من أبرز القنوات الوثائقية منذ أن تم تأسيسها، حيث تمتلك القناة نسبة مشاهدة عالية حول العالم، ولا تقتصر على دولة واحدة فقط، ويعود ذلك إلى البرامج الرائعة التي تتمكن من تقديمها بصورة مستمرة على التلفاز، بالإضافة إلى أن القناة تتميز بتوفرها على جميع الأقمار الصناعية، حيث تمكنت من البث لأول في عام 1997، وتحديدا كان البث في الولايات المتحدة الأمريكية.

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بكل يسر على القمر الصناعي نايل سات، لكن من الضروري أن يتم معرفة بيانات القناة على هذا القمر، حتى يتم استقبالها بنجاح، لذا تتمثل البيانات في الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

أعلنت إدارة قناة ناشيونال جيوغرافيك أن من ضمن الأقمار الصناعية التي تعد القناة متوفرة عليها، هو القمر الصناعي عرب سات، والذي يتم استخدامه بكثرة في بعض البلدان العربية، لذا جاء تردد القناة كالتالي:

التردد: 12015.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

منذ أن تم تأسيس قناة ناشيونال جيوغرافيك، وتمكنت من عرض الكثير من البرامج المتميزة التي عشقها الجميع بسبب كثرة المعلومات التي تقدم لهم عن الطبيعة وعالم الحيوان، كما أن المعلومات التي تقدمها برامج ناشيونال جيوغرافيك تعد موثوقة 100%، لذا من أبرز البرامج التي تعرض حاليا على القناة هي عبارة عن الآتي: