فيسبوك يُذهل مستخدمية!!.. “ماسنجر” ميزة إرسال الصور بجودة عالية وواضحة

أطلقت شركة ميتا ميزة جديدة في فيسبوك ماسنجر، وهو إرسال الصور بجودة وصورة واضحة وعالية داخل المنصة الخاصة بالمراسلة الفورية، فضلاً عن أنه يمكن لجميع المستخدمين الإستفادة من كاف المزايا التي تقدمه المنصة عبر اختيار الصور واختيار خيار HD قبل إرسال الصور عند إرسالها، كما أن الشركة قامت مؤخرًا بإطلاق هذه الميزة في تطبيقها الأخر واتساب منذ عدة أشهر، حتى يُسهل على جميع المستخدمين في الإستمتاع بجميع المزايا التي توفرها المنصة.

ميزة جديدة في فيسبوك ماسنجر

وأكدت الشركة أن منصة فيسبوك ماسنجر تُتيح كذلك إنشاء ألبومات مشتركة مع الأصدقاء والعائلة، والعمل على إضافة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدم بجودة عالية وصورة واضحة، هذا وأنه يمكن إنشاء تلك الألبومات بالمحادثة الجماعية عبر تحديد مجموعة من الصور، وبعدها يتم الضغط على “إنشاء ألبوم”، ليتم خيارات أخرى لكي إضافة صور ومقاطع فيديو ألبوم وكذلك إعادة تسمية الألبومات عند الحاجة إلى ذلك.

مزايا جديدة في برنامج المراسلة الفورية

وأشارت ميتا، إلى أنه يوجد خيار إضافي للأصدقاء عبر التطبيق الخاص فيسبوك ماسنجر عبر رمز الاستجابة السريعة، يكون بمسحة أو مشاركته عبر الرابط المخصص، وقامت الشركة بزيادة الحد الأقصى لإرسال الملفات إلى نحو 100 ميجابايت، متمثلة في الملفات بصيغة PDF أو باوربوينت، هذا وأن هناك بعض المزايا التي سيتم إتاحتها أمام كافة المستخدمين في الفترة المقبلة.