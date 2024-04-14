مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بعد عيد الفطر 2024 في مصر اعرف الجدول

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بعد عيد الفطر 2024 تعتبر ضمن عمليات البحث الرائجة التي تتصدر محركات جوجل الرسمية بعد انتهاء شهر رمضان الكريم واقتراب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في مصر، خلال الفترة الماضية قامت الحكومة بالإعلان عن عدم تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في شهر رمضان تمجيداً للشهر الكريم وأن المواطنين بحاجة للكهرباء بشكل كبير عن أي وقت مضى، وتعتبر مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية هي الشغل الشاغل لأن كل محافظة لها مواعيد مختلفة،

ولذلك يترقب المواطنين من جميع محافظات مصر القرارات الجديدة التي ستعلن الحكومة عنها في غضون ساعات قليلة قبل انتهاء الإجازة وعودة المصالح الحكومية إلى دوام العمل، تابعوا معنا ونتعرف سوياً على مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بعد عيد الفطر 2024.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بعد عيد الفطر 2024

اليوم الأحد الموافق 14 من أبريل 2024 يتم عقد إجتماع لمجلس الوزاء من أجل الكشف عن عدة أمور هامة أبرزها عودة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر وتم الكشف عن مواعيد عمل المحلات حسب التوقيت الصيفي وموعد تغيير التوقيت من الشتوي إلى الصيفي، حيث كشفت العديد من المصادر الحكومية أن ساعات تخفيف الأحمال تكون لمدة ساعتين لكل مجموعة حسب المنطقة، على أن تقوم كل محافظة بنشر الجدول،

ويبدأ العمل على فصل الكهرباء وتخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، وجاء قرار تخفيف الأحمال لترشيد استهلاك الكهرباء وعدم وجود الكمية الكافية من الوقود ومن أجل تغطية جميع المناطق بالكهرباء، وبعد الاجتماع الأخير في شهر يناير أن قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال يقتصر فقط على ساعات النهار.

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