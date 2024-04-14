ليه مخزنتش الكوكو يا معلم!! تعرف على أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم 14 أبريل

مع زيادة الاهتمام والاستفسار من قبل العديد من الأفراد حول معرفة أسعار بورصة الدواجن اليوم، وتحديدا الفراخ البيضاء اليوم الأحد 14 أبريل 2024، ووفقا للمعلومات المتاحة والصادة عن بورصة الدواجن، فإن أسعار الدواجن اليوم لم تتغير في الأسواق والمحال التجارية، وسنقدم من خلال التقرير الحالي أسعار بورصة الدواجن يوم الأحد 14 أبريل 2024 والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

1. سعر الدواجن البيضاء: حوالي 104 جنيهات للكيلو.

2. سعر الدواجن البلدي: وصل إلى حوالي 132 جنيها للكيلو.

3. سعر أمهات الدواجن البيضاء: حوالي 75 جنيها للكيلو.

4. سعر الدواجن الساسو: ارتفع إلى ما يتراوح بين 87 و 88 جنيها للكيلو من المزرعة، وبين 93 و 97 جنيها للكيلو للعميل بالمحالّ.

اسعار الكتاكيت اليوم

أما بالنسبة لأسعار الكتاكيت في يوم الأحد 14 أبريل 2024، فكانت على النحو التالي:

1. سعر الكتكوت الأبيض البالغ من العمر يوما: حوالي 29 جنيها.

2. سعر كتكوت الساسو: حوالي 14 جنيها.

3. سعر الكتكوت البلدي الحر: حوالي 6.75 جنيهات.

اسعار كرتونة البيض اليوم في بورصة الدواجن والمزارع

وفيما يتعلق بأسعار كرتونة البيض في يوم الأحد 14 أبريل 2024، فكانت على النحو التالي:

1. سعر كرتونة البيض الأحمر: حوالي 150 إلى 152 جنيها في المزرعة.

2. سعر كرتونة البيض الأبيض: حوالي 155 إلى 157 جنيها.

3. سعر كرتونة البيض البلدي: ما بين 162 و163 جنيها.

تعرف على اسعار الفراخ ومشتقاتها

أما بالنسبة لأسعار أجزاء الدواجن والمشتقات والمنتجات الأخرى، فكانت على النحو التالي:

1. سعر كيلو البانيه: يتراوح بين 200 و 240 جنيها مصريا.

2. سعر الشيش طاووق: بين 200 و 220 جنيها مصريا للكيلو.

3. سعر كيلوجرام الأوراك: بين 90 و 110 جنيهات مصريا.

4. سعر كيلوجرام كبدة الدجاج: حوالي 120 جنيها مصريا.

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