يتساءل عشاق مسلسل شباب البومب والفنان فيصل العيسى عن هل يتم عرض وإعادة مسلسل شباب البومب 12 عبر قناة روتانا خليجية بعد رمضان؟ خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الجزء الجديد الذي تم عرضه في الشهر المبارك، ثم اتخذ العيسى خطوة مفاجأة بنقل العمل إلى السينما من خلال فيلم شباب البومب الذي بدأ عرضه في جميع سينمات المملكة من ثاني أيام عيد الفطر.

هل يتم عرض وإعادة مسلسل شباب البومب 12؟

ولم تعلن قناة روتانا الخليجية الناقلة لمسلسل شباب البومب 12، عن ما إذا كانت ستعرض إعادة المسلسل بعد نهاية شهر رمضان المبارك، حيث حقق العمل نجاحًا باهرًا في جميع المنصات التي عُرض عليها بجانب القناة على شاشة التلفاز، ولكن قد تعلن قناة روتانا خليجية خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل تخص إعادة الجزء الثاني عشر من شباب البومب مستقبلًا.

تردد قناة روتانا خليجية

تردد قناة روتانا خليجية الجديد لعام 2024 يمكن الحصول عليه من خلال عدة مصادر، ومن بينها الاستقبال عبر القمر الصناعي عربسات. لضمان استقبال القناة بنجاح، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الاستقبال عبر القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11259 ميجاهرتز.

معامل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

الاستقبال عبر القمر الصناعي عربسات:

التردد: 11843 ميجاهرتز.

معامل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

خطوات استقبال قناة روتانا خليجية

لضبط تردد قناة روتانا خليجية على جهاز الاستقبال الخاص بك، يرجى اتباع الخطوات التالية بعناية: