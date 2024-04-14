عاجل.. إعلان النتائج النهائية للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض للعام الجامعي 2023-2024

صرح صباح اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد الموافق 14-4-2024 في الأردن عن إعلان القوائم النهائية للطلبة المتأهلين للحصول على المنح والقروض الداخلية في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024، حيث تم إرسال رسائل نصية بالنتائج إلى هواتف الطلبة، مما يسهل عليهم الاطلاع على نتائج الترشيح

النتائج النهائية للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض

العدد الإجمالي للمتقدمين: 80103 طالب وطالبة.

عدد الطلبة المرشحين: 46019 طالب وطالبة (نسبة 57%).

الاعتراضات المقدمة: 26537 طلبًا.

الاعتراضات المتعلقة بالحالات الإنسانية: 17766 طلب.

الاعتراضات المختلفة: 8771 طلب.

عدد الاعتراضات المستجابة: 2656 طالبًا وطالبة.

تغطية الوزارة للطلبة

وأفادت الوزارة بأن 33 لواء في المملكة قد تم تغطية الطلبة المتقدمين منها لمرحلة البكالوريوس بنسبة 100%، سواءً بمنح كاملة، أو جزئية، أو قروض بالمثل، تم تغطية 18 لواء للطلبة المتقدمين منها لمرحلة الدبلوم المتوسط بنسبة 100% بمنح جزئية

مرحلة البكالوريوس: 33 لواء بنسبة 100%.

مرحلة الدبلوم المتوسط: 18 لواء بنسبة 100%.

رابط نتائج المنح والقروض

على أن يتم البدء في تقديم الطلبات بتاريخ بدء الإجراءات: 17-4-2024، بينما آخر موعد لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16-5-2024 فعلى جميع الطلبة المرشحين للمنح الكاملة أو الجزئية أو القروض الدخول إلى رابط النتائج من خلال الخطوات التالية :-

الدخول إلى رابط المنح والقروض في الأردن

استخدام الرقم الوطني للطالب وكلمة المرور المنشأة عند تقديم الطلب.

استكمال الإجراءات المطلوبة لاستلام المنح أو القروض المعتمدة.

أولا: الطلبة المرشحون للاستفادة من المنح الكاملة أو القروض ومن أجل التعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة: الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: رابط المنح الكاملة

ثانيا: الطلبة المرشحون للاستفادة من المنح الجزئية بجميع أنواعها: يرجى التعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة: الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: رابط المنح الجزئية